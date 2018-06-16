В политическом Берлине - затишье перед бурей. Позиции сторон в остром конфликте между председателем Христианско-демократического Союза (ХДС), канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) и лидером Христианско-социального Союза (ХСС), министром внутренних дел Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer) остаются непримиримыми.

Суть конфликта Меркель и Зеехофера

Конфликт между этими двумя ветеранами немецкой политики, напомним, разгорелся из-за того, что министр требует не впускать в Германию беженцев без документов или уже зарегистрированных в какой-либо другой стране ЕС.

Глава правительства против такой меры. Меркель считает, что она противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству, а кроме того, несправедлива по отношению к таким странам, как Греция и Италия.

Если в эти выходные не будет найден компромисс, то уже в понедельник, 18 июня, пригрозил Зеехофер, он воспользуется имеющимися у него министерскими полномочиями и запретит немецким пограничникам впускать в Германию беженцев без паспортов и с регистрацией в других странах ЕС. Что тогда?

Нарушение субординации в правительстве ФРГ

Такое самоуправство министра стало бы прямым нарушением субординации в немецком правительстве, в котором канцлер имеет последнее слово в вопросах внутренней и внешней политики. Чтобы не потерять лица, Ангеле Меркель, видимо, придется увольнять министра внутренних дел. Вслед за ним из правительства неизбежно выйдут и другие министры, представляющие ХСС. Это стало бы концом правительственной коалиции Меркель в составе ХДС, ХСС и Социал-демократической партии Германии, не просуществовавшей и ста дней.

Вотум доверия правительству ФРГ

В Берлине уже поговаривают о том, что еще до летних парламентских каникул канцлер поставит в бундестаге на голосование вопрос о доверии себе. Такая процедура предусмотрена немецкой конституцией на случай, когда во фракциях правящих партий начинаются "разброд и шатания", и канцлер хочет быть уверенным в том, что парламентское большинство поддерживает его политику.

Если такого большинства глава правительства не получает (а без голосов парламентариев из ХСС у Меркель среди депутатов правящих партий его нет), то федеральный президент может распустить бундестаг и назначить досрочные выборы.

В истории Германии, правда, были случаи, когда канцлер инсценировал вотум недоверия самому себе специально для того, чтобы сделать возможными досрочные выборы. Так, в частности, поступил Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) в июле 2005 года. Но он просчитался. Перевыборы он тогда проиграл Ангеле Меркель.

Конструктивный вотум недоверия

Второй предусмотренный конституцией парламентский вариант смещения канцлера со своего поста - так называемый конструктивный вотум недоверия. Для этого бундестагу надо предложить альтернативного кандидата на пост главы правительства и избрать его большинством голосов.

За все время существования Федеративной республики этот прием применялся всего дважды, один раз успешно, один раз - нет. В 1972 году консерваторы пытались таким образом сместить со своего поста социал-демократического канцлера Вилли Брандта (Willy Brandt), заменив его своим кандидатом. Им не хватило для этого всего двух голосов.

А вот в 1982 году именно таким образом во главе правительства впервые оказался Гельмут Коль (Helmut Kohl), когда его христианские демократы при поддержке Свободной демократической партии (СвДП) объявили конструктивный вотум недоверия социал-демократу Гельмуту Шмидту (Helmut Schmidt).

В настоящий же момент в бундестаге даже гипотетически нет достаточно сплоченного большинства, способного выдвинуть своего общего кандидата на пост канцлера и обеспечить его избрание.

Отставка канцлера Германии

Третий вариант - отставка самой Ангелы Меркель, о которой она может попросить федерального президента. В таком случае глава государства обяжет канцлера оставаться при исполнении своих обязанностей до тех пор, пока депутаты не найдут на этот пост кандидата, устраивающего парламентское большинство.

Если не найдут, президент может либо распустить бундестаг и назначить новые выборы, либо оставить подавшего в отставку канцлера при исполнении обязанностей и далее - хоть до следующих парламентских выборов.

Без ХСС: правительство меньшинства

Но в принципе Ангела Меркель в случае выхода из ее правительства министров от ХСС, вовсе не обязана ни в отставку подавать, ни ставить на голосование в бундестаге вопрос о доверии самой себе.

Оказавшиеся бесхозными министерства (кроме МВД, представители ХСС руководят еще министерством транспорта и по делам экономического сотрудничества) канцлер может временно переподчинить другим членам своего кабинета - социал-демократам или консерваторам из ХДС. Или пригласить на вакантные должности людей со стороны. В таком случае, правда, Меркель оказалась бы формально во главе правительства меньшинства, поскольку парламентарии ХСС перешли бы в оппозицию.

Но и такое правительство могло бы оказаться вполне дееспособным, поскольку миграционную политику Ангелы Меркель скорее поддерживают, чем критикуют депутаты от также представленной в бундестаге партии "Союз-90/"зеленые".

Вариант правительства меньшинства уже подробно проговаривался и после выборов в сентябре 2017 года, когда Меркель на протяжении нескольких месяцев не могла найти себе партнеров для создания правительственной коалиции парламентского большинства.

С "зелеными": новая правительственная коалиция

Наконец, никто не запрещает ей после отставки министров из ХСС пригласить в правительство представителей тех же "зеленых". На земельном уровне правительственные коалиции с участием ХДС и "зеленых" уже существуют и вполне успешно работают.

Правда, для такого переформирования своего правительства Ангеле Меркель пришлось бы заново вести коалиционные переговоры и вырабатывать взамен существующего новый коалиционный договор. И неизвестно, сколько времени это займет и как поведут себя в этой ситуации социал-демократы.