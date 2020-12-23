Этому предшествовало заседание в Кнессете, в ходе которого парламентарии пытались согласовать законопроект о продлении срока на обсуждение бюджетных вопросов, но, вопреки ожиданиям, он был отклонен большинством голосов.

Очередные выборы в израильский парламен пройдут 23 марта следующего года.

Израиль уже потратил миллиарды шекелей на организацию трех предыдущих выборов - в апреле и сентябре 2019 года, и в марте 2020-го. Лишь с третьей попытки правящей партии "Ликуд" под руководством Биньямина Нетаньяху удалось создать коалицию с основным соперником - партией "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой генштаба Израиля Бенни Ганцем, который после выборов получил портфель министра обороны. Однако многие израильские аналитики с самого начала говорили, что бюджетный вопрос может разрушить этот и без того не очень прочный союз.

Шансы Биби высоки

Статьи по теме: В Иерусалиме начался судебный процесс против Биньямина Нетаньяху

По утвержденной ротации, первые 18 месяцев пост премьера должен был занимать Биньямин Нетаньяху, а с ноября 2021 года - Ганц. Теперь Бенни Ганц может войти в историю как избранный премьер-министр, так и не посидевший в премьерском кресле. Нетаньяху - рекордсмен по количеству лет, проведенных на посту премьер-министра: впервые он занимал эту должность в 1996-99 годах, а затем бессменно с 2009 года. В настоящий момент он находится под следствием по обвинениям в коррупции, но вину не признает и рассчитывает занять пост премьер-министра в шестой раз.

Нетаньяху и Ганц обвинили в ситуации друг друга.

"Я не хотел этих выборов, "Ликуд" не хотел этих выборов. Мы раз за разом пытались не допустить их, но, к сожалению, Бенни Ганц отказался от договоренностей с нами", - сказал он журналистам. Он также выразил уверенность, что его партия "Ликуд" одержит сокрушительную победу 23 марта.

Ганц на это заявил, что у премьер-министра что ни слово, то ложь. Он считает, что Нетаньяху очень хотел довести ситуацию до новых выборов, чтобы избежать процесса по обвинению в коррупции.

До новых выборов премьер-министром Израиля останется Биньямин Нетаньяху. При согласовании коалиции стороны заключили соглашение, что в случае досрочных выборов премьерское кресло до их проведения переходит к другому лидеру коалиции. Статус-кво, согласно соглашению, сохранется лишь в том случае, если выборы спровоцированы разногласиями по бюджету.

Последние опросы общественного мнения показали, что "Кахоль-Лаван" с Ганцем во главе теряет популярность. И хотя поддержка "Ликуда" тоже ослабла, аналитики сходятся во мнении, что ей удастся вернуть себе позиции самой крупной партии страны.