Согласно проекту, наряду с графами пола "мужской" и "женский", появится еще одна. "Закон должен обеспечивать позитивное заполнение графы "пол" для лиц с изменениями. Проект предусматривает, что регистратор может использовать слово "интерсексуальный", помимо уже представленных вариантов", — сообщили в министерстве.
Как отмечается на Twitter-странице ведомства, теперь документ должен рассмотреть бундестаг (парламент), сообщает Lenta.ru.
Изменения вносятся в соответствии с постановлением Конституционного суда Германии от ноября 2017 года. Согласно его вердикту, графа "пол" не должна быть ограничена вариантами мужской или женский. Необходимые поправки в законодательство должны быть внесены до 31 декабря 2018 года.
Согласно оценкам совета по этике, в Германии проживают порядка 80 тысяч интерсексуалов. С ноября 2013 года в ФРГ действует закон, согласно которому графу "пол" в свидетельствах о рождении можно оставлять незаполненной.
В июне австрийский Конституционный суд принял положительное решение о внесении в документы пункта "третий пол" для интерсекс-людей. В мире правовое признание третий пол получил также в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.
Интерсексуальность — различные комбинации мужских и женских половых признаков, встречающиеся как у людей, так и животных. Интерсекс-люди обладают половыми характеристиками (включая гениталии, половые железы и набор хромосом), которые не вписываются в традиционную бинарную систему
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