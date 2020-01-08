Правительство Германии одобрило экспорт оружия на рекордные 8 миллиардов евро

Объемы разрешений на экспорт, выданных немецким производителям вооружений, выросли после трех лет спада. Эти данные из ответа министерства экономики Германии на запрос депутата партии "Союз 90"/"зеленые" Кати Кеул (Katja Keul) приводит dpa в среду, 8 января. По сравнению с предыдущим годом стоимость экспортных разрешений почти удвоилась - с 4,824 до 8,015 млрд евро. Треть разрешений выдана на продажу за рубеж боевого оружия, остальные - на другую военную технику.

Уже в декабре 2019 года был побит рекорд в 7,859 миллиарда евро, который был установлен четырьмя годами ранее. Теперь же преодолена планка в 8 миллиардов. Самые крупные одобренные поставки - в Венгрию (1,77 млрд евро), Египет (802 млн евро) и США (483 млн евро).

"Зеленые" и левые настаивают на ограничении экспорта в сфере оружия

Оппозиционные партии Германии критикуют федеральное правительство, в частности, за выдачу разрешений на экспорт в третьи страны - за пределами ЕС и НАТО, - режимы которых участвуют в региональных конфликтах и обвиняются в нарушении прав человека. Алжир, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Индонезия входят в первую десятку покупателей продукции германских оборонных концернов.

Автор запроса в министерство экономики Германии депутат бундестага Катя Кеул отмечает, что экспорт военного оружия в третьи страны за год почти удвоился. Хотя доля этого экспорта в общем объеме в 2019 году упала с 52,8% до 44,1%.

В декабре 2019 года правительство ФРГ остановило поставки оружия в Турцию, в связи с участием страны в конфликте в Сирии. Такое же решение приняла Франция.