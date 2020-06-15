Правительство Германии выражает обеспокоенность в связи с планами администрации США расширить санкции в отношении строительства газопровода "Северный поток - 2". В Берлине "с сожалением ознакомились" с инициативой сенаторов США, сообщило в воскресенье, 14 июня, агентство dpa со ссылкой на источник в МИД ФРГ.
"Новые санкции будут означать серьезное посягательство на европейскую энергетическую безопасность и суверенитет ЕС", - заявил представитель ведомства. Он подчеркнул, что правительство Германии не признает санкции с экстерриториальным воздействием.
Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила о критическом отношении в Берлине к намерению США ввести новые санкции против "Северного потока - 2", направленные на то, чтобы предотвратить его достройку.
Законопроект о расширении санкций
В начале июня в Сенат США был внесен законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Документ подготовили сенаторы от обеих партий - республиканцы Тед Круз, Том Коттон, Рон Джонсон и Джон Баррасо, а также демократка Джин Шахин. Согласно новому законопроекту, санкции распространяются не только на компании, которые занимаются непосредственно работами по прокладке трубопровода, но и на тех, кто оказывает им страховую или юридическую помощь, а также портовые услуги.
Чтобы новые санкции вступили в силу, законопроект должны одобрить в обеих палатах Конгресса, после чего документ должен подписать глава Белого дома Дональд Трамп.
Прокладка газопровода приостановлена из-за санкций США
Работы по строительству "Северного потока - 2" в настоящее время приостановлены из-за вступивших в силу в декабре 2019 года американских санкций в отношении европейских подрядчиков. Они предусматривают запрет на въезд в США для представителей этих компаний и заморозку любых активов на территории страны.
"Северный поток - 2" должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.
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