Свобода слова и информации представляет для Германии большую ценность, в том числе в отношениях с Россией, заявил официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль. Поэтому Берлин пристально следит за развитием ситуации вокруг российского оппозиционного политика Алексея Навального, подчеркнул он, отвечая на вопрос корреспондента DW на конференции в Берлине в пятницу, 16 февраля.
"Конечно, господин Навальный - очень известная личность, и он вносит вклад в плюрализм мнений в России. И я хотел бы сделать общее замечание, что мы, конечно, очень внимательно следим за подобными процессами в России", - указал он далее.
Между тем Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также заявила, что "с беспокойством следит" за блокировкой сайта Navalny.com. "Защита личной информации не может быть использована для того, чтобы не допускать освещения вопросов, которые представляют общественный интерес, или чтобы оправдать полную блокировку веб-сайта", -говорится в заявлении организации в Twitter.
Заблокирован доступ к сайту Навального
Накануне в России был заблокирован доступ к сайту Алексея Навального, которому власти РФ ранее отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты. Зайти на страницу оппозиционера не могли, в частности, клиенты Yota, МТС, МГТС и "Мегафона". Эти меры были приняты в ответ на требование Роскомнадзора, связанное с решением Усть-Лабинского суда Краснодарского края по иску бизнесмена Олега Дерипаски.
10 февраля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов страницу на сайте Навального с расследованием контактов Дерипаски с Приходько в соответствии с вынесенным днем ранее решением суда в Краснодарском крае.
Ранее Алексей Навальный обнародовал результаты нового расследования ФБК. Его сотрудники, используя данные из открытых источников, в частности, из Instagram-профиля девушки из эскорт-агентства Насти Рыбки, пришли к выводу, что зампред правительства РФ Сергей Приходько получал взятки от российского олигарха Олега Дерипаски.
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