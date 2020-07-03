Правительство Франции во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом в полном составе подало в отставку. Президент страны Эмманюэль Макрон принял прошение об отставке, сообщил в пятницу, 3 июля, Елисейский дворец.
Филипп и другие члены его кабинета продолжат выполнение своих обязанностей до назначения нового правительства, указывается далее в заявлении. Дата назначения нового кабинета министров пока не известна. 49-летний Филипп возглавлял правительство с мая 2017 года.
Ожидаемое решение после триумфа "зеленых"
Ранее Макрон уже дал понять, что такое решение будет возможным после сенсационного успеха французской партии "Европа-Экология-"Зеленые" на коммунальных выборах во Франции 28 июня. По результатам голосования, представители "зеленых" станут мэрами целого ряда крупных городов страны, в том числе Лиона, Марселя, Бордо и Страсбурга.
После поражения своих сторонников на муниципальных выборах Макрон заявил о намерении изменить политику правительства. Одной из главных тем в его работе теперь должна стать "экологическая перестройка". Кроме того, СМИ сообщали о разногласиях Макрона и Филиппа после того, как премьер-министр 28 июня победил на выборах мэра Гавра.
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