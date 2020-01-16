Национальный архив Финляндии в среду передал канцелярии правительства страны результаты изучения вопроса о необходимости провести исследование, касающееся судьбы сотен тысяч финнов после революции в России в 1917 году и до 1953 года, в том числе преследовавшихся и погибших в СССР в сталинские времена. Об этом сообщила пресс-служба финского правительства.
© DELFI / Artūras Morozovas

"Канцелярии были 15 января переданы результаты проведенного Нацархивом изучения вопроса о необходимости исследования, касающегося финнов, погибших во времена сталинских преследований. В отчете собраны данные о том, что рассматривалось бы в таком исследовании и какими были бы его основные предметы изучения", — говорится в сообщении.

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Дискуссия о возможности проведения исследования началась в конце августа 2019 года после публикации на эту тему в крупнейшей финской газете Helsingin Sanomat. После этого правительство в конце года поручило Нацархиву изучить вопрос.

В отчете, представленном канцелярии, содержится краткое резюме и основные данные о тех группах финнов, которые может охватить исследование. Там же представлена информация об уже существующих исследованиях в этой области и об источниках информации.

Исследование должно охватить не только сталинские времена, но и более продолжительный период — с 1917 по 1953 год. Нацархив в отчете указывает, что до революции 1917 года на территории Российской империи, за исключением Великого княжества Финляндского, проживало свыше 400 тыс. человек, которых по языку и этнически можно отнести к финнам. Это в первую очередь были ингерманландцы и карелы, а также петербургские финны, в том числе проживавшие в городе ингерманландцы. Исследование должно начаться в августе 2020 года и завершиться в конце июля 2025 года. На его финансирование со стороны канцелярии правительства и министерства образования и культуры будет выделено свыше 2 млн евро.

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