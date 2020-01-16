"Канцелярии были 15 января переданы результаты проведенного Нацархивом изучения вопроса о необходимости исследования, касающегося финнов, погибших во времена сталинских преследований. В отчете собраны данные о том, что рассматривалось бы в таком исследовании и какими были бы его основные предметы изучения", — говорится в сообщении.
Дискуссия о возможности проведения исследования началась в конце августа 2019 года после публикации на эту тему в крупнейшей финской газете Helsingin Sanomat. После этого правительство в конце года поручило Нацархиву изучить вопрос.
В отчете, представленном канцелярии, содержится краткое резюме и основные данные о тех группах финнов, которые может охватить исследование. Там же представлена информация об уже существующих исследованиях в этой области и об источниках информации.
Исследование должно охватить не только сталинские времена, но и более продолжительный период — с 1917 по 1953 год. Нацархив в отчете указывает, что до революции 1917 года на территории Российской империи, за исключением Великого княжества Финляндского, проживало свыше 400 тыс. человек, которых по языку и этнически можно отнести к финнам. Это в первую очередь были ингерманландцы и карелы, а также петербургские финны, в том числе проживавшие в городе ингерманландцы. Исследование должно начаться в августе 2020 года и завершиться в конце июля 2025 года. На его финансирование со стороны канцелярии правительства и министерства образования и культуры будет выделено свыше 2 млн евро.
Меркель заявила о заинтересованности Германии в хороших отношениях с США (1)
После окончания холодной войны Европа прекратила быть...
Правительство Финляндии выяснит судьбу сотен тысяч финнов, репрессированных в СССР (9)
Национальный архив Финляндии в среду передал...
США пытаются понять, что стоит за отставкой правительства РФ (1)
Глава пресс-службы Госдепартамента США заявила, что...
Президент Ирана извинился за позднее признание вины в ракетном ударе по украинскому Boeing (5)
Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за...
TOP новостей
Мэр Вильнюса верит информации мальчиков-свидетелей: анализируют массу материалов (6)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что нельзя не...
Морские биологи прольют свет на масштабы загрязнений со стороны Grigeo Klaipėda (2)
Многочисленные нарушения компании " Grigeo Klaipėda " вызвали...
"Декабрьская лихорадка": министерства стараются истратить выделенные деньги до последнего цента (20)
Министерства получают из бюджета миллионы и умудряются...
Тысячи жителей получили письма "Содры": на принятие решения – полгода
В систему дополнительного пенсионного накопления в...
Загадочное похищение ребенка: опросили десятки людей, но ребенка и его родителей не нашли (7)
15 января вечером на ноги подняли вильнюсскую полицию,...