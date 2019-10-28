Правительство Бельгии впервые возглавит женщина

Король Бельгии Филипп в воскресенье, 27 октября, назначил исполняющей обязанности премьер-министра страны Софи Вильмес, министра по делам бюджета и госслужбы. Она стала первой женщиной, возглавившей правительство королевства.
Вильмес сменит на этой должности лидера партии "Реформаторское движение" Шарля Мишеля. Он был избран председателем Европейского совета и приступит к своим обязанностям с 1 декабря. Новая и.о. бельгийского премьера принадлежит к политикам-либералам.
В декабре 2018 года в Бельгии разразился правительственный кризис. Консервативная националистическая партия "Новый фламандский альянс" (НФА) вышла из правящей коалиции из-за разногласий с главой правительства по миграционному пакту ООН. После этого в стране возникло правительство меньшинства, вынужденное опираться на голоса оппозиции в парламенте. Прошение Шарля Мишеля об отставке, поданное тогда же, приостановил король.
Парламентские выборы в мае 2019 года углубили раскол между фламандцами и валлонами - первые проголосовали за партии правого фланга, вторые предпочли левых. Большинство мест получила НФА, которую поддержали около 16 процентов прогосовавших. А крайне правая партия "Фламандский интерес" существенно улучшила свои позиции, набрав почти 12 процентов голосов.
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