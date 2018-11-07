Как сообщает в Facebook "Киев Оперативный", движение в центре столицы затруднено, водителям советуют избегать поездок в заблокированные кварталы.

По словам представителей организации "Авто Евро Сила", в митинге планируют принять участие около 20 000 машин.

Журналисты портала DELFI, работающие на месте событий, отмечают, что на большинстве автомобилей - номера литовские.

"Главная причина акции протеста – высокие цены на растаможку автомобилей для владельцев автомобилей, ввозимых из стран ЕС. Критерии подсчета таможенных пошлин очень разные - начиная с года выпуска и заканчивая объемом двигателя, приходится платить тысячные налоги", – сказал журналист DELFI Айнис Гурявичюс.

К примеру, водитель автомобиля с литовскими номерами рассказал, что для него нашли в Германии автомобиль за 13 000 евро, но он не стал его брать, потому что за растаможку пришлось бы заплатить 7000 евро. Накануне акции протеста заявляли, что в ней примут участие около 20 000 водителей.

По словам журналистов DELFI, весь центр украинской столицы заставлен автомобилями с иностранными номерами. Автомобили занимают первые полосы движения, поэтому проезжая часть сузилась, формируются заторы.

"Создается впечатление, что большая часть участников протеста – люди, занимающиеся перепродажей автомобилей. Конечно, таможенные пошлины для них актуальны, потому что это источник их существования. Сколько продлится акция, неизвестно, говорят, что автомобили даже могут оставить в центре Киева", – сказал Гурявичюс.

В свою очередь полиция взяла под усиленную охрану правительственный квартал. Усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, прилегающей к ним территории, на станциях метрополитена и на остановках общественного транспорта. Патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда.

Водители авто на еврономерах требуют, чтобы стоимость растаможивания не зависела от года выпуска машины и была равной для всех. Также они заявили, что в случае непринятия их предложений, протесты "охватят всю Украину".

Участники движения "Авто Евро Сила", которые сегодня заблокировали движение в правительственном квартале Киева, обнародовали полный список своих требований к властям.

Среди них - отменить коэффициент акциза, который зависит от возраста ввозимой машины. Водители авто на еврономерах требуют, чтобы стоимость растаможивания не зависела от года изготовления машины и была равной для всех, сообщается на странице "Авто Евро Сила" в соцсети. Также они заявили, что в случае непринятия их предложений, протесты "охватят всю Украину". "Таким образом, новое полное доступное растаможивание составит около 40% от стоимости авто на постоянной основе для каждого украинца", - считают протестующие.

В законопроекте №8487 говорится, что для авто на бензине будет действовать базовая ставка в 50 евро. Эту сумму нужно будет умножить на количество лет, начиная со следующего года после выпуска автомобиля и на коэффициент объема двигателя. Для авто на дизельном топливе базовая ставка должна составить 75 евро, которую также нужно умножить на возраст авто и коэффициент двигателя. Именно эти пункты и предлагают откорректировать демонстранты, назвав их "дискриминационными, антинародными и коррупционными".

Также одним из условий движения является диалог с министрами и депутатами и общественное обсуждение поправок к законопроектам относительно растаможки, который нардепы планируют рассматривать завтра во втором чтении.

"В случае непринятия наших требований относительно доступного растаможивания никто не гарантирует, что не начнутся массовые бессрочные акции в каждой из областей Украины", - заявили водители авто на еврономерах.

Кроме этого, митингующие поддержали требование понижения цен на топливо и расследования деятельности "Укртрансбезопасности". Протестующие грозятся продолжать блокировать дороги до тех пор, пока не выполнят все их условия.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал инициативу установить срок для льготного растаможивания евроблях.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина предложила утвердить предложение об установлении сроков для льготного растаможивания автомобилей, которые были ввезены в Украину. Об этом сообщает LIGA.net.

Издание сообщает, что Южанина озвучила ряд идей, которые профильный комитет поддержал после внесения народными депутатами. В частности, нардеп предложила установить сроки по льготной растаможке автомобилей, которые были ввезены в Украину (так называемых "евроблях").

То есть кроме ставок акциза, утвержденных в первом чтении, предлагается предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 30 дней после вступления закона в силу.

Те же авто, которые будут растаможены в следующие 60 дней, будут растаможены с коэффициентом 0,75. Кроме того, все уплаченные налоги за растаможку "евроблях", которые были ввезены до принятия закона, должны поступить в Пенсионный фонд Украины.

Что касается льготной растаможки электромобилей, то по этому вопросу было внесено более 40 поправок. Они будут вынесены на обсуждение в сессионный зал парламента, заявила Южанина. По ее словам, законопроекты должны быть рассмотрены во втором чтении и в целом 8 ноября.