Правительственный кризис в Италии: премьер-министр Конте объявил об отставке

Глава правительства обвинил в создании политического кризиса своего заместителя и главу МВД Маттео Сальвини, который, потребовав новых выборов, действовал в своих личных интересах.
Giuseppe Conte
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен в течение дня подать президенту страны Серджо Маттарелле прошение об отставке. Об этом глава правительства заявил в Сенате во вторник, 20 августа, выступая с речью о политическом кризисе в стране. Нынешний кризис нанес непоправимый ущерб правительству, которое заканчивает свою работу", - сказал Конте.

Глава правительства обвинил своего заместителя и министра внутренних дел Маттео Сальвини в безответственных и эгоистичных действиях. Заявив 8 августа о выходе из правящей коалиции, лидер правопопулистской "Лиги" Сальвини преследовал исключительно "личные интересы и интересы своей партии", заявил Конте. Тем самым глава МВД подверг Италию серьезному риску, добавил премьер.

Маттео Сальвини 8 августа потребовал провести досрочные парламентские выборы. Политик указал, что из-за разногласий между "Лигой" и Движением "5 звезд", усиливающихся в последние месяцы, в парламенте отсутствует правящее большинство. По его мнению, новое голосование является единственной альтернативой той непрочной коалиции, которая проработала всего 14 месяцев.

Deutsche Welle
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