У властей Греции есть "серьезные основания" подозревать, что пожар в районе Афин, унесший жизни нескольких десятков, начался с поджога. Об этом сказал журналистам заместитель министра по делам защиты граждан Никос Тоскас.
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"Мы начали расследование по сообщениям серьезных источников", - сказал он на совместной пресс-конференции с главами полицейских и пожарных служб в Афинах.

"Есть показания, больше я сейчас ничего не могу сказать", - заявил Тоскас, добавив, что распространению огня способствовала жаркая погода, обусловленная, по его мнению глобальным потеплением.

Речь идет о пожаре, почти полностью разрушившем деревню Мати в 40 километрах к северо-востоку от Афин. Многие из погибших не смогли покинуть деревню. Они погибли, задохнувшись дымом, в своих домах и автомобилях.

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Официальный представитель греческого правительства Антониос Цанакопулос в ответ на вопросы о произошедшем в деревне сказал, что эвакуировать ее было невозможно, потому что почти уничтоживший Мати пожар "длился всего полтора часа".

Огонь раздувал сильный ветер, добавил Цанакопулос - скорость ветра в день пожара достигала 120 км в час, по информации чиновника, это был "самый сильный ветер, зафиксированный за восемь лет".

По данным спутникового наблюдения, в регионе Аттики в тот день почти одновременно вспыхнуло 13 пожаров.

В общей сложности в пожарах, бушевавших в Греции последние дни, погибли уже 83 человека, 60 пострадали еще 25 пропали без вести. В четверг родственники погибших продолжили опознание тел.

Нынешние лесные пожары в Греции - самые сильные с 2007 года. Тогда на юге Пелопонесского полуострова погибли десятки человек.

Правительство Греции обратилось к другим европейским странам с просьбой помочь с пожарными и вертолетами.

Несколько стран, в том числе Италия, Польша и Франция, направили в Грецию пожарную авиацию, машины и пожарных.

В четверг к северу от Афин пошел сильный дождь, который частично потушил пожары, сообщает агентство Рейтер, однако из-за ливня многие улицы в северной части города затопило.

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