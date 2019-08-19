По словам одного из официальных лиц, число жилищ, которым нанесен ущерб, превышает тысячу.
По официальным данным, количество людей, оставшихся без крова, составляет 3000 человек. В сообщениях СМИ говорится о 10000 лишившихся жилья, а в некоторых источниках сообщается, что их количество достигает 50000 человек.
"Мы обеспечиваем их едой, водой, мобильными туалетами и электроэнергией", – сообщил один из муниципальных чиновников газете The Guardian.
Тегеран предостерег США от попыток захватить иранский танкер
Иран предостерег США от попыток захватить иранский...
Трамп подтвердил желание купить Гренландию (4)
По словам президента США , приобретение Гренландии, по...
СМИ: США ведут секретные переговоры с приближенными Мадуро
Один из лидеров социалистической партии Венесуэлы...
Оккупанты хотят поставить в Донецке памятник императору Николаю II (4)
Московский фонд "Возрождение" планирует установить в...
В Кишиневе застрелился сподвижник беглого олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из...
TOP новостей
ВидеоМы! Новая серия про 90-е в Литве. ТВ и кино с тех лет и до сегодняшнего дня
Какие передачи и фильмы мы смотрели в 90-е ? Где теперь...
"В Палангу влюбился раньше, чем в литовскую жену": как курорт становится центром притяжения русской интеллигенции (10)
Паланга издавна привлекала художников, поэтов,...
Работодатели в Литве нашли новый способ задабривания работников
12% или каждая 8 компания в Литве – столько компаний, по...
Недисциплинированный отдыхающий в Паланге получил штраф в размере 300 евро
В минувшие выходные палангским спасателям пришлось не...