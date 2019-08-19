По словам одного из официальных лиц, число жилищ, которым нанесен ущерб, превышает тысячу.

По официальным данным, количество людей, оставшихся без крова, составляет 3000 человек. В сообщениях СМИ говорится о 10000 лишившихся жилья, а в некоторых источниках сообщается, что их количество достигает 50000 человек.

"Мы обеспечиваем их едой, водой, мобильными туалетами и электроэнергией", – сообщил один из муниципальных чиновников газете The Guardian.