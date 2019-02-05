Пожар в Париже унес девять жизней. Арестована подозреваемая в поджоге

Здание находится в престижном 16 округе Парижа. В тушении пожара принимало участие около 250 пожарных, Справиться с распространение огня удалось лишь через пять часов.

Причина возгорания пока официально не установлена, однако прокуратура Парижа сообщила, что пожар мог начаться в результате поджога. Полиция задержала подозреваемую.

Жительница дома заявила в интервью корреспонденту Би-би-си Хью Скофилду, что пожар устроила женщина, проживавшая на втором этаже и страдавшая от алкогольной и наркотической зависимости. Именно она и была позже задержана. Власти подтвердили, что 40-летняя подозреваемая была известна службам психиатрической помощи.

В тот вечер, как рассказала жительница дома, женщина слушала громкую музыку, на что пожаловался ее сосед, пожарный по профессии. В ходе ссоры она якобы сказала: "Раз ты пожарный, то я подожгу дом", цитирует корреспондент слова жительницы.

Пожар начался вечером в понедельник, быстро распространившись по двум этажам здания. Некоторые жильцы были вынуждены перелезть на крыши соседних домов, чтобы спастись от огня.

На вызов отправились около 200 пожарных. Примерно 30 человек были эвакуированы по лестницам.

"Когда мы приехали, ситуация была похожа на апокалипсис. Люди кричали из окон, умоляя их спасти", - рассказал представитель пожарной службы.

В качестве предосторожности был эвакуирован прилегающий район, находящийся недалеко от Эйфелевой башни. По сообщению газеты Le Parisien, власти мэрии обязались найти жилье тем, кто остался без крова.

Мэр Парижа Анн Идальго направила соболезнования семьям погибших и отправилась к месту трагедии.

Перед открытием заседания городского совета было решено провести минуту молчания.