Пожар в Нотр-Даме: пчелы, жившие под крышей собора, выжили

Ранее сообщалось, что около 200 тысяч пчел, живущих в ульях на крыше Нотр-Дама, погибли.
На самом деле насекомые невредимы и жужжат, сообщил пчеловод собора Николя Жеан.
Он приглядывал за тремя ульями с 2013 года, когда было принято решение их установить в рамках городской инициативы по увеличению популяции пчел в Париже.
Улья расположены над ризницей в южной части собора на расстоянии примерно 30 метров ниже уровня основной крыши. По словам Жеана, огонь их не затронул.
Европейские пчелы - в отличие от других разновидностей - остаются со своим ульем при приближении опасности, поедая мед и продолжая защищать пчеломатку.
Конечно, высокие температуры могли бы представлять для них риск, но дым, как пояснил Николя Жеан, их просто опьянил.
"Углекислый газ их не убивает, а опьяняет, делает сонными", - сказал он в интервью Ассошиэйтед пресс.
Пчеловоды достаточно часто используют дым, чтобы утихомирить насекомых и подобраться к их улью.
"Мне было очень жаль Нотр-Дам, поскольку это такое прекрасное сооружение, - сказал Николя Жеан в интервью Си-эн-эн. - Но как же замечательно, что пчелы выжили. Слава богу, что пламя их не достигло, это действительно чудо!"
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