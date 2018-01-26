Предполагается, что пожар возник в приемном покое больницы Седжон в городе Милянг на юго-востоке страны.

В это время в здании больницы и в соседнем доме для престарелых находилось примерно 200 пациентов.

Этот пожар стал крупнейшим по числу жертв в истории страны за почти десятилетие. Ожидается, что количество погибших возрастет, так как многие из спасенных находятся в критическом состоянии.

По словам пожарных, все погибшие задохнулись в дыму. Среди них три сотрудника больницы - доктор, медсестра и фельдшер.

Ранее полиция сообщала о 41 погибшем.

Город Милянг расположен в 270 км к юго-востоку от Сеула.

Эта больница специализируется в области лечения и ухода за пожилыми людьми, сообщают корейские СМИ.

Власти указывают, что причина пожара до сих пор остается неизвестной. Однако местные телеканалы сообщили, что в больнице отсутствовала автоматическая система пожаротушения с водяными спринклерами.

По существующим стандартам, больничное здание не обязано иметь такую систему, однако она была установлена в соседнем здании дома для престарелых в преддверии вступления в силу закона, который делает наличие подобных систем обязательным с 30 июня.

Как сообщил глава пожарной службы города Чой Ман Ву, пожар начался около 07.30 по местному времени. На его тушение потребовалось почти три часа.

Из дома для престарелых успешно эвакуировали 94 человека.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание в связи с пожаром в больнице Милянга.

Эта больница открылась в 2008 году и вместе с домом для престарелых вмещает около 200 человек.

Штат больницы - около 35 сотрудников.

В конце декабря пожар в фитнес-центре города Чечхон в 168 км к юго-востоку от Сеула унес жизни 29 человек, еще 26 человек пострадали.