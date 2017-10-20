После публикации снимка "Бука" в Макеевке "не может быть сомнений" в том, что самолет сбили из российского ЗРК, убеждены в Bellingcat.
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Экспертно-журналистская группа Bellingcat считает новое фото "Бука", опубликованное Объединенной следственной группой (JIT) в четверг, 19 октября, доказательством того, что Boeing, выполнявший рейс MH17, сбил российский зенитный ракетный комплекс.

По оценке группы расследователей, отличительные особенности запечатленного на снимке ЗРК "полностью совпадают с теми, что видны на правом борту "Бука 332" в России почти за 4 недели" до крушения самолета "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины.

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"После сегодняшнего дня, когда было опубликовано девятое доказательство присутствия на востоке Украины установки, принадлежавшей Вооруженным силам Российской Федерации, никаких сомнений в этом быть не может", — говорится в сообщении Bellingcat.

Снимок того самого "Бука"

В свою очередь, в JIT пока определенных выводов по опубликованной фотографии не озвучивали. По информации следователей, фотография была, вероятно, сделана в городе Макеевка 17 июля 2014 года, в день трагедии. "JIT подозревает, что это именно тот "Бук", из которого был сбит рейс МН17", - отмечается в сообщении следственной группы в социальной сети "Вконтакте". В то же время JIT обратилась к общественности с просьбой сообщить детали об обстоятельствах этого снимка тех, кому что-либо об этом известно.

Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, предположительно был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Поскольку две трети жертв были подданными Нидерландов, расследование авиакатастрофы проводится в этой стране. В ходе расследования было установлено, что самолет был сбит из "Бука", произведенного в России. Следствие по делу о крушении самолета продолжается.

Deutsche Welle
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