Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности, заявили агентству ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве. "Это абсолютная ложь", - сказал представитель посольства.
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Ранее в ряде телеграм-каналов и блогов появились сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает радио "Эхо Москвы". Все сообщения об этом ссылаются на информацию из источников в оппозиции страны. По их сведениям, лидер страны мог скончаться накануне от острой почечной недостаточности. Бердымухамедов ушел в отпуск еще в начале этой недели.

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Данные сообщения для радио "Говорит Москва" подтвердил директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев, сославшийся на источники в этой стране.

Власти страны официально не подтвердили информацию о кончине президента. В воскресенье в 00:17 на официальном сайте правительства появилось сообщение о том, что Бердымухамедов поздравил медработников с профессиональным праздником.

Гурбангулы Бердымухамедов, стоматолог по образованию, возглавил Туркменистан 14 февраля 2007 года.

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