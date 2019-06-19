В Вашингтоне готовятся ввести санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток-2". Немецкие эксперты объяснили DW, как это отразится на будущем проекта.
© AFP / Scanpix

Споры вокруг строительства трубопровода "Северный поток-2", по которому российский природный газ будет поступать в ФРГ из России по дну Балтийского моря в обход Украины, по-прежнему не утихают. В середине июня президент США Дональд Трамп резко раскритиковал правительство ФРГ за поддержку проекта, а также заявил, что не исключает возможности введения санкций за участие в его строительстве.

Статьи по теме:
Трамп грозит санкциями за "Северный поток - 2"  (13)
Кандидат на пост главы Еврокомиссии хочет решать проблему Nord Stream 2 на уровне ЕС  (16)

Действия Берлина Трамп назвал "огромной ошибкой", пояснив, что из-за "Северного потока-2" Германия впадает в зависимость от Москвы и в худшем случае может стать "заложницей России". На взгляд Трампа, лучшим способом борьбы с ростом влияния России в энергетике будет продажа в страны Евросоюза сжиженного природного газа из США.

Законопроект, предполагающий введение санкций против "Северного потока-2", уже внесен в Конгресс США. Документ, получивший название ESCAPE Act ("Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе"), направлен на увеличение экспорта американского природного газа и снижение зависимости Европы от российского голубого топлива. "Россия продолжает подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии в качестве геополитического оружия", — говорится в сообщении сенатора Джона Баррассо, представившего законопроект.

Кого могли бы затронуть санкции?


Конкретные компании или лица, против которых могут быть применены штрафные меры, в законопроекте, впрочем, не указаны. Как отмечает немецкий эксперт по энергетике Роланд Гётц, теоретически санкции могут затронуть любое из предприятий, задействованных в строительстве "Северного потока-2": всего в мире их несколько сотен.

"С большой долей вероятности, это будут компании, которые владеют или сдают в аренду суда-трубоукладчики, но, возможно, что под санкции попадут и другие фирмы", — поясняет Гётц.

Впрочем, несмотря на трудности, с которыми в случае введения санкций столкнутся подобные компании, в Германии не откажутся от поддержки "Северного потока-2", уверены немецкие эксперты. Профессор Клаудия Кемферт, возглавляющая отдел энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине, подчеркивает: проект уже находится на заключительном этапе строительства, и его введению в эксплуатацию практически невозможно помешать.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Палата представителей США приняла законопроект, направленный против "Северного потока – 2" (23)

Палата представителей США одобрила законопроект,...

Вице-президент США раскритиковал ФРГ из-за "Северного потока — 2" и оборонного бюджета (5)

Строительство "Северного потока — 2" сделает немецкую...

В мире

РФ и Китай не позволили Совбезу ООН объявить о нарушении КНДР санкций (1)

Россия и Китай воспрепятствовали Совбезу ООН сделать...

Повлияют ли возможные санкции США на строительство "Северного потока-2"? (3)

В Вашингтоне готовятся ввести санкции против компаний,...

Волкер: Россия окончательно потеряла возможность вернуть Украину в империю (19)

Попытки Москвы вернуть Украину под свое влияние,...

Трамп официально объявил о начале предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером...

Разрушительное землетрясение в Китае: есть погибшие, сотни раненых

В китайской провинции Сычуань произошло мощное...

TOP новостей

Глава МИД Литвы о письме белорусских оппозиционеров: иллюзий нет, но нужно видеть в целом (38)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...

Для тысяч лесовладельцев в Литве готовят новый налог (4)

Вновь оживает вопрос вырубки лесов. На этот раз...

Вильнюсский университет поднялся в международном рейтинге (4)

В международном рейтинге высших учебных заведений QS World...

Погода: последняя возможность насладиться теплом – грядут перемены

Во вторник Литву накрыл антициклон, пришедший с...

Цены на жилье в Литве в 1-ом квартале повысились на 1,9%

В Литве цены на жилье в первом квартале нынешнего...