Споры вокруг строительства трубопровода "Северный поток-2", по которому российский природный газ будет поступать в ФРГ из России по дну Балтийского моря в обход Украины, по-прежнему не утихают. В середине июня президент США Дональд Трамп резко раскритиковал правительство ФРГ за поддержку проекта, а также заявил, что не исключает возможности введения санкций за участие в его строительстве.

Действия Берлина Трамп назвал "огромной ошибкой", пояснив, что из-за "Северного потока-2" Германия впадает в зависимость от Москвы и в худшем случае может стать "заложницей России". На взгляд Трампа, лучшим способом борьбы с ростом влияния России в энергетике будет продажа в страны Евросоюза сжиженного природного газа из США.

Законопроект, предполагающий введение санкций против "Северного потока-2", уже внесен в Конгресс США. Документ, получивший название ESCAPE Act ("Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе"), направлен на увеличение экспорта американского природного газа и снижение зависимости Европы от российского голубого топлива. "Россия продолжает подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии в качестве геополитического оружия", — говорится в сообщении сенатора Джона Баррассо, представившего законопроект.

Кого могли бы затронуть санкции?



Конкретные компании или лица, против которых могут быть применены штрафные меры, в законопроекте, впрочем, не указаны. Как отмечает немецкий эксперт по энергетике Роланд Гётц, теоретически санкции могут затронуть любое из предприятий, задействованных в строительстве "Северного потока-2": всего в мире их несколько сотен.

"С большой долей вероятности, это будут компании, которые владеют или сдают в аренду суда-трубоукладчики, но, возможно, что под санкции попадут и другие фирмы", — поясняет Гётц.

Впрочем, несмотря на трудности, с которыми в случае введения санкций столкнутся подобные компании, в Германии не откажутся от поддержки "Северного потока-2", уверены немецкие эксперты. Профессор Клаудия Кемферт, возглавляющая отдел энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине, подчеркивает: проект уже находится на заключительном этапе строительства, и его введению в эксплуатацию практически невозможно помешать.