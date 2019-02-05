Потерявший семью россиянин злит соотечественников своими фото из США

У Игоря Вострикова два аккаунта в Instagram. В одном из них стоит статус "Вечный студент. Национальность турист". Там россиянин с января выкладывает фотографии и видеозаписи, в которых рассказывает о своей жизни на восточном побережье США, в том числе во Флориде. В комментариях Игорь рассуждает о гражданском самосознании, ответственности и неэффективной власти. На другой страничке Востриков, в частности, выложил снятый во Флориде ролик, в котором на примере топливных цен демонстрирует, насколько выше материальный уровень жизни в США, чем в России.

Игорь Востриков обращается к соотечественникам с призывом не переставать верить в свои силы и силу гражданского общества, бороться за лучшую жизнь и не позволять властям делать из народа скот. "Я хочу, чтобы у всех людей была возможность жить комфортно. Мы ничем не хуже Америки", - полагает кемеровчанин.

По словам Вострикова, с помощью путешествий он пытается пережить боль от невосполнимой утраты семьи. Он также настаивает, что ради восстановления справедливости по делу "Зимней вишни" и существует "весь этот инстаграм".

По мнению блогера, суду над сотрудниками МЧС, которые, по его мнению, виновны в трагедии в "Зимней вишне", пытаются помешать. И якобы для этого, чтобы отвлечь общественное внимание, самого Вострикова превращают в негативного персонажа.

"Потому что народу можно впарить любую дичь. Параллельно с этим всех кто против - с грязью мешают... Сказали - "патриот драпанул в США", - и многие это хавают", - пояснил кемеровчанин, побывавший до этого на пляжах Таиланда.

Вояжи Вострикова действительно озлобили многих россиян, которые не скрывают своего отношения к Игорю на его интернет-страничках. Как пишет "Московский комсомолец", суть претензий к Вострикову сводится к следующему: "Мы Вам сочувствовали, думали, Вы народ соберете и страну измените, а Вы... Пиар на костях!... Да как не стыдно радоваться жизни!.. Превратился в обычного забугорного либерала, ругающего Рашку..."

Востриков отвечает, что его "путешествия одинокого странника" и критические замечания не мешают ему оставаться патриотом. Он даже готов бросить своим критикам встречное обвинение, касающееся все того же патриотизма. "Называть Россию рашкой то же самое, что жить с женщиной и называть ее шлюшкой", - объявил Игорь Востриков.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где размещалось несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Едкий густой дым окутал верхний этаж в считанные минуты, после чего люди в одном из кинозалов, брошенные на произвол судьбы персоналом ТЦ, не решились покинуть помещение и остались ждать помощи. В итоге они погибли. По данным СК РФ, всего в результате пожара в "Зимней вишне" скончались 60 человек, в том числе 37 несовершеннолетних. Еще 79 человек получили травмы.

К уголовной ответственности были привлечены 10 человек, включая задержанного начальника отдела надзора ГУ МЧС по Кемеровской области Григория Терентьева. Его обвинили по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность) и части 4 статьи 160 УК РФ (растрата). По версии следствия, он не запланировал и не провел в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания ТЦ Кемеровским кондитерским комбинатом.

Сразу после пожара, при отсутствии информации из официальных источников, стали быстро распространяться слухи, будто количество жертв исчисляется сотнями. 27 марта кемеровчане вышли на митинг и призвали власти к ответу. Одним из самых активных участников митинга был бизнесмен Игорь Востриков, потерявший во время пожара всю свою семью (30-летнюю жену Елену, пятилетнего сына Артема, двухлетнего сына Романа, семилетнюю дочь Анну, а также 23-летнюю сестру Алену Сабадаш). Разговор с чиновниками не сложился.

"К народу относятся как к скоту", - заявил кемеровчанин. На это вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев ответил: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?"

Уже 30 марта, после встречи с губернатором Аманом Тулеевым, Востриков перестал выдвигать наиболее радикальные требования. Он призвал "обойтись без митингов", чтобы не раскачивать политическую ситуацию в Кузбассе, да и в стране в целом. Отдельно Востриков остановился на Путине. "По поводу Владимира Владимировича. Вы прекрасно знаете, что, назовем прямо, он у нас не президент, а царь. Полная власть, хорошо это, плохо, - наверное, власть должна быть сильной. Мое мнение - проблема не в Путине и тем более не в Амане Гумировиче", - подытожил он.

В июне 2018 года стало известно о том, что образ Игоря Вострикова пытается использовать партия власти. Тогда кемеровчанин победил на праймериз "Единой России".

По мнению кризисных психологов, активное поведение Игоря Вострикова - защитная реакция психики на трагедию. Мужчине важна деятельность, которая помогает ему выйти из шокового состояния. Этим можно объяснить его попытки пробовать себя в различных ипостасях и менять обстановку.