Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) согласовал в среду, 6 марта, в Брюсселе, ограничительные меры против физлиц, причастных к задержанию военнослужащих украинских ВМС в Керченском проливе.
Президент Украины Петр Порошенко в Twitter уже приветствовал "новый азовский пакет санкций в отношении России", предусмотренных за "акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей".
Как передают информагентства со ссылкой на диписточники, речь идет о списке из восьми человек. Этот перечень будет добавлен в общий реестр тех, кто "находится под санкциями в связи с подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", передает "Интерфакс".
Список должен быть окончательно утвержден Советом ЕС до 17 марта. Санкции в отношении лиц из общего реестра также до конца будущей недели должны быть продлены на полгода.
Порошенко: Цель - добиться снятия экономической блокады РФ
Петр Порошенко поблагодарил Брюссель за поддержку "украинского народа" и призвал к усилению воздействия на российские власти: "Мы обеспечим мощное международное давление на Кремль для освобождения наших военнопленных, обеспечения свободы судоходства в Азовском море, международного статуса Керченского пролива и снятия экономической блокады Россией украинского Приазовья".
pic.twitter.com/0LqTRdDdGS— Петро Порошенко (@poroshenko) March 6, 2019
Ранее спецпредставитель США Волкер во время визита в Украину назвал неправомерным нападение России на украинских моряков и заявил о поддержке Вашингтоном судоходства в Черном море.
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