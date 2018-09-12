"Мы слышали сегодня много разговоров, но не видели действий, которые позволили бы считать, что Иран, Россия и режим Башара Асада заинтересованы в политическом урегулировании. Все что мы видели — действия трусов, заинтересованных в кровавом завоевании Идлиба", — заявила Хейли на заседании Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Это заседание последовало после состоявшейся в Тегеране встречи лидеров России, Ирана и Турции.

Похожие упреки в нежелании помочь многострадальному сирийскому народу бросил в Совбезе и постпред России при ООН Василий Небензя. Но он адресовал их Западу.

По словам российского дипломата, Запад должен отказаться от "откровенного политического шантажа", обуславливая оказание гуманитарной помощи Сирии сменой руководства страны. Небензя также отметил, что большое внимание в Тегеране было уделено задачам постконфликтной реконструкции в Сирии. "Условия для этого созрели. Острых гуманитарных потребностей населения чрезвычайно много — от продовольственных проблем и гуманитарного разминирования до восстановления объектов базовой инфраструктуры", — сказал постпред.

Он указал, что "обещания хлеба и масла в обмен на смену политического режима в Дамаске отнюдь не красит тех, кто на донорских конференциях рассуждает о гуманитарных проблемах в Сирии, но препятствует оказанию реальной помощи сирийскому народу, сохраняет односторонние санкции".

Ранее представители Евросоюза и США неоднократно заявляли, что начнут оказывать помощь восстановлению Сирии только после "политического перехода". Такую формулировку использовал, в частности, 7 сентября постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр, выступая на заседании Совета Безопасности по Идлибу. Такую же позицию высказала и постпред США при ООН Никки Хейли. Она подтвердила, что Вашингтон "не видит смысла тратить деньги налогоплательщиков на помощь режиму Асада".

Хейли также обвинила режим Асада и его союзников из Москвы и Тегерана во лжи и дезинформации. "Давайте не будем тратить время на дезинформацию, отвлекающие маневры и явную ложь, которые режим Асада и его российские и иранские партнеры постоянно используют для искажения разговора о (дипломатическом решении сирийского кризиса)", — сказала она.

Согласно утверждениям представителя США, российская и сирийская авиация в последнее время осуществили "свыше сотни авиаударов" по Идлибу, использовали "бочковые бомбы", ракеты и артиллерию. Она также обвинила РФ и Сирию в ударах по гражданским целям.

Хейли подчеркнула, что российские военные и сторонники Асада действуют в Сирии террористическими методами, пишет The Washington Examiner. "Это отвратительная тактика террористов, а не кадровых военных", — сказала она. В качестве примера Хейли рассказала о тактике нанесения двойных ударов с воздуха (после первого на место происшествия прибывают спасатели, и в этот момент наносится второй удар). Похожую тактику двух последовательных взрывов применяют и террористы для нанесения максимального ущерба.

По словам Хейли, астанинский процесс по Сирии потерпел неудачу. "Астанинский процесс провалился. С помощью него не удалось остановить насилие или выработать политическое решение конфликта, — сказала постпред США. — Мы слышали много разговоров сегодня (о ситуации в Идлибе), но ничто не указывает на то, что Россия, Иран и Башар Асад заинтересованы в том, чтобы найти политическое решение конфликта".

По мнению постпреда США при ООН, "Россия, Иран и Асад уничтожают Идлиб и просят международное сообщество называть это "миром". "Соединенные Штаты выступают резко против любой эскалации насилия в Идлибе", — подчеркнула Хейли.

Ее заявление о провале Астанинского процесса вызвало возражения со стороны Москвы. "Вы может, и хотели бы этого, но я вынужден вас разочаровать. Астанинский процесс продолжается, и я уверен, что с его помощью мы еще достигнем конкретных результатов в Сирии", — заверил российский постпред Василий Небензя.

Как сообщалось, 7 сентября в Тегеране состоялся саммит Россия-Турция-Иран. Лидеры трех стран Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани обсудили включение в Тегеранскую декларацию саммита пункта о перемирии в Идлибе. В совместном заявлении стороны выразили решимость продолжить прикладывать совместные усилия, направленные на защиту гражданского населения и улучшение гуманитарной ситуации через содействие быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу ко всем нуждающимся сирийцам. Россия, Турция и Иран также выступают гарантами Астанинского процесса в сирийском урегулировании.

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках "антиасадовских" вооруженных формирований, в том числе признанных террористическими. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие. По данным спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тысяч боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида". По другим данным, в Идлибе сосредоточено до 100 тысяч вооруженных противников режима Башара Асада из самых разных движений. Восстановление Дамаском контроля над провинцией станет по сути окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.

В ООН предупреждают, что военная операция в регионе может привести к крупнейшей гуманитарной катастрофе XXI века.