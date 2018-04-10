Заседание было созвано по инициативе девяти членов организации — Великобритании, Франции, США, Польши, Нидерландов, Швеции, Кувейта, Перу и Кот-д'Ивуара.

Запад обвиняет режим сирийского президента Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения на территории Думы — одного из населенных пунктов Восточной Гуты в пригороде Дамаска.

Сообщалось о гибели десятков людей. У всех погибших были симптомы, указывавшие на применение химических отравляющих веществ.

Россия заявила, что доказательств химической атаки нет. Власти Сирии сочли обвинения в адрес сирийской армии неубедительными.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по сирийскому вопросу до 12 часов среды по времени Восточного побережья.

Русская служба Би-би-си собрала основные заявления, прозвучавшие в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.

ООН: данные невозможно проверить

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стефан де Мистура открыл заседание Совбеза по видеосвязи из Женевы, заявив, что в Восточной Гуте — регионе, контролируемом оппозицией, во время атак правительственных войск были убиты по меньшей мере 1700 человек. По его словам, десятки людей пострадали от осколочных ранений и в районах, контролируемых правительством.

По словам Мистуры, который сослался на данные неправительственных организаций, у сотен людей в сирийской Думе были обнаружены симптомы, схожие с реакцией на применение химического оружия. Спецпосланник заявил, что у ООН нет возможности проверить достоверность этой информации.

"Мы обеспокоены тем, что было использовано химическое оружие, — отметил он. — Поступила информация, что погибли по меньшей мере 45 человек и сотни были ранены". По его словам, информация об использовании химических веществ вызывает чрезвычайное беспокойство.

"Некоторые государства выражали подозрение в том, что правительство Сирии ответственно в предположительной химической атаке. Но также другие государства, в том числе правительство Сирии, поставили под вопрос достоверность этих обвинений и заявили, что атаки были постановочными или являлись провокацией. Это еще одна причина для тщательного, независимого расследования", — сказал спецпосланник ООН.

Россия: сообщения о химической атаке — дезинформация

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания обвинил Вашинтон, Париж и Лондон в намеренной конфронтации против Сирии, Ирана и России. По его словам, три западных государства "взяли курс на нагнетание международной напряженности" в отношении Москвы и Дамаска.

По его словам, "после освобождения Думы были направлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора данных, которые взяли пробы грунта, которые показали отсутствие хлористых и нервно-паралитических веществ".

Небензя отметил, что были опрошены местные жители и медики: "Тела погибших не обнаружены, а в больницы с симптомами отправления зарином и хлором никого не доставляли".

Представитель России настаивает: никакой химической атаки в Сирии не было, отношение Запада к Москве он назвал хамством, а действия Вашингтона, Парижа и Лондона — воинственной риторикой.

Небензя также заявил, что Москва и Дамаск готовы способствовать расследованию ОЗХО, представителей которой он пригласил приехать в Сирию и гарантировал им поддержку и содействие со стороны сирийских и российских властей.

По его словам, сирийскими правительственными войсками были обнаружены многочисленные подпольные кустарные цеха по производству химического оружия.

"О том, что химическая провокация может случиться, предупреждали сами сирийцы, было завезено соответствующее оборудование. На складах оппозиционеров находились контейнеры с токсичными химикатами, предположительно с хлором, с фосфорорганическими соединениями, был промышленный комплекс для синтеза отравляющих веществ и химикаты для производства, только с начала этого года оппозиция несколько раз пользовалась химоружием", — сказал Небензя.

Нидерланды: мы ответственны перед жителями Сирии

Постоянный представитель Нидерландов во время своего выступления в рамках заседания СБ ООН ни разу не назвал Россию, упоминая ее как "постоянного члена Совбеза".

По его словам, в ситуациях, подобных сирийской, недопустимо, чтобы постоянный член использовал свое право вето и блокировал принятие решения по этому вопросу в течении многих месяцев в силу его поддержки сирийского режима.

Россия — один из шести постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето, ее представители блокировали все резолюции, связанные с осуждением действий официального Дамаска.

США: руки России — в крови сирийских детей

Постоянный представитель США в ООН Ники Хейли заявила о готовности Вашингтона отреагировать на ситуацию в Сирии, вне зависимости от решения Организации Объединенных Наций.

"Совет Безопасности либл выполняет свои обязанности, либо демонстрирует абсолютную неспособность защитить сирийский народ. США отреагируют в любом случае", — сказала она.

Хейли подчеркнула: она не ставит под сомнение информацию о химической атаке в Сирии. Ее организатора она назвала чудовищем: "Соединенные Штаты полны решимости сделать так, чтобы монстр, который применил химическое оружие против сирийских детей, понес наказание".

Дипломат также отметила, что уже говорила об ужасах химических атак в 2017 году и, описывая в Совете Безопасности ООН вид мертвых сирийских детей, "молилась, чтобы это никогда не пришлось делать вновь".

По ее словам, нет смысла говорить об этом снова — после ее прошлогоднего доклада "ни одно правительство не должно было бы иметь дела с Сирией". Хейли также заявила, что "руки России — в крови сирийских детей, а иранские силы делают остальную грязную работу".

"Мы требуем восстановить профессиональный и беспристрастный механизм, который расследовал бы химические атаки в Сирии, в том числе нападение в выходные, — заявила Хейли. — Обструкционизм России не должен держать нас в заложниках, когда случаются такого рода вещи.

Франция: при молчаливом согласии России

Постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр заявил, что благодаря общему механизму расследования (ОЗХМ и Организации Объединенных Наций — прим. Би-би-си) нет никаких сомнений в том, кто стоит за этими нападениями: "Только сирийские вооруженные войска и их союзники могли изготовить такие сложные боевые вещества и использовать их".

По его словам, он располагает информацией о 50 пострадавших и тысяче раненых, но эти цифры, отметил Делатр, наиболее вероятно, будут расти. По словам Делатра, химическая атака — удобнее, чем ковровая бомбардировка, а для ее осуществления использовался хлор.

Дипломат заявил, что общий механизм расследования ООН и ОЗХО обнаружил использование хлора и зарина как минимум в четырех случаях.

По словам Делатра, во время химической атаки в районе Дамаска были замечены российские самолеты. "Таким образом, — отметил он, — это нападение было сделано либо с молчаливого согласия Москвы, либо в ее присутствии".

"Ни один сирийский летательный аппарат не поднимается в воздух без информирования российских союзников. Эти атаки были совершены либо с молчаливого или ясного согласия России, либо вопреки ее несогласию и военному присутствию", — добавил он.

Великобритания: Россия загнала себя в угол

Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс отметила, что в то время как на Совете Безопасности лежит особая ответственность в разрешении сирийского кризиса, только один постоянный член СБ блокирует действия СБ.

По словам Пирс, установить, кто виновен в использовании химического оружия в Сирии, можно только с помощью расследования. Она отметила, что предложение России об отправке представителей ОЗХО — идея, достйная реализациии — при условии, что миссия получит свободу действий и свободу передвижения.

"Только расследование сможет установить, кто ответственен за использование химического оружия и открыть путь к привлечению виновных к ответственности. Мы заинтересованы в российском предложении, чтобы миссия по установлению фактов ОЗХО посетила бы Думу под защитой российских сил", — сказала она.

Пирс назвала российскую критику действий США, Франции и Великобритании попыткой развернуть дискуссию и начать диспут между Востоком и Западом, выставив себя в роли жертвы.

Постпред Великобритании также отметила: "В Солсбери по делу Скрипалей ведется тщательное расследование, по Сирии расследование не ведется. Британское правительство защищает свое население, российское — нападает на своих с помощью отравляющих веществ". По словам Пирс, у Лондона нет желания загонять Россию в угол, потому что "она сама себя туда загнала".

Сирия: кризис в Совбезе ООН

Представитель США Ники Хейли демонстративно покинула заседание вместе со всей делегацией во время выступления постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари. Большую часть выступления представитель Дамаска обращался к США, полемизируя с пустым креслом американского дипломата.

Он отметил, что США проявили неуважение к Сирии, угрожая властям и спонсируя сирийских боевиков. Он также потребовал от США опубликовать результаты присутствия оружия массового поражения в Ираке. Джаафари обвинил США, Великобританию и Францию в том, что они основываются на сфабрикованной информации.

"США, Великобритания и Франция с такой готовностью проводят одну встречу за другой, основанные на сфабрикованной информации. Это часть глубокого кризиса, которому мы стали свидетелями. И они хотят вовлечь в этот кризис другие страны-члены СБ ООН", — сказал он.

По словам Джаафари, Сирия не обладает химическим оружием и осуждает его применение.

"Сирийская Арабская Республика вновь подчеркивает, что не обладает никаким химическим оружие, включая хлорин. Мы вновь осуждаем использование химического оружия в любой время, в любом месте и при любых обстоятельствах", — сказал он.

Сирийский представитель также обвинил Доху, Анкару, Эр-Рияд, Лондон, Париж и Вашингтон в том, что из-за них "Исламское государство" (запрещенная в России группировка) и десятки других организаций получили доступ к тоскичным химическим веществам.

По его словам, Сирия готова оказать содействие миссии ОЗХО для работы на месте инцидента в Восточной Гуте, и рассчитывает, что она будет направлена как можно скорее.