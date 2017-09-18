«Если Северная Корея продолжит вести себя безрассудно, если США придется любым способом защищать себя и своих союзников, Северная Корея будет уничтожена»,— сказала Хейли.
«Мы все это знаем, и никто из нас этого не хочет», — добавила она.
По слова Хейли, Вашингтон использует все возможные дипломатические меры, «но если это не сработает, делом займется генерал Мэттис (глава Пентагона — Дождь)».
Хейли добавила, что слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ответит на угрозу со стороны КНДР «огнем и яростью» — не «простая угроза» и что у Пентагона есть «множество вариантов» решения северокорейского вопроса.
15 сентября Пхеньян запустил очередную баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и упала к западу от острова Хоккайдо в Тихом океане. В конце августа северокорейская ракета вошла в воздушное пространство Японии.
В начале сентября КНДР заявила об успешных испытаниях водородной бомбы. Совет Безопасности ООН в ответ на это ввел санкции в отношении Пхеньяна, ограничивающие поставки нефти в страну.
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