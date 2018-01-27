Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли опровергла сообщения о том, что у нее якобы был роман с президентом Дональдом Трампом. Подобные слухи "очень оскорбительны" и "отвратительны", заявила Хейли в интервью изданию Politico, опубликованном 26 января.

Поводом для суждений послужило высказывание автора скандальной книги "Огонь и ярость: Внутри Белого дома при Трампе", журналиста Майкла Вулфа во время ток-шоу Real Time with Bill Maher на телеканале HBO. Вулф, в частности, намекнул на любовную связь президента с некой женщиной и дал понять, что подробно рассказал о ней в своей книге.

Читатели сразу вспомнили, что в книге Вулфа речь идет о Хейли, которая, как утверждает автор, проводит с Трампом много времени в Овальном кабинете в Белом доме и на борту президентского лайнера Air Force One.

"Никогда не остаюсь с Трампом наедине"

Опровергая слухи, постпред США при ООН отметила, что она только один раз была на борту Air Force One, где кроме нее "присутствовало много людей". Хейли заявила, что не обсуждала с Трампом свое будущее и вообще никогда не остается с ним наедине. Постпред США при ООН обвинила Вулфа в попытке опорочить ее репутацию и подчеркнула, что они с Трампом хорошо понимают друг друга, если речь идет о политике.

Книга "Огонь и ярость: Внутри Белого дома при Трампе" поступила в продажу в США 5 января, на несколько дней раньше запланированного срока. Автор книги описывает хозяина Белого дома как ленивого, глупого, эгоцентричного человека и нелестно отзывается также о членах семьи Трампа. Наблюдатели отмечают, что многие из тех, кто поставлял Вулфу информацию, заинтересованы в дискредитации Трампа и его родных.