Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала предполагаемые попытки России вмешаться в президентские выборы "военными действиями". Об этом она заявила, выступая в четверг, 19 октября, на конференции в Нью-Йорке.
JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley
© AP/Scanpix

"Когда какая-либо страна может прийти и вмешаться в выборы в другой стране, это называется военными действиями", - подчеркнула Хейли.

По ее мнению, Москва совершала аналогичные действия и в других странах, в частности, во время выборов во Франции. "Они делают это везде. Это их новое оружие", - добавила постпред Соединенных Штатов при ООН.

В США продолжается расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Москву обвиняют в кибератаках и попытках оказать влияние на решение американцев с помощью социальных сетей и подконтрольных СМИ.

Делом о предполагаемом вмешательстве РФ занимаются специальный прокурор Роберт Мюллер, а также комитеты по разведке нижней и верхней палат Конгресса США.

Deutsche Welle
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