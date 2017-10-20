"Когда какая-либо страна может прийти и вмешаться в выборы в другой стране, это называется военными действиями", - подчеркнула Хейли.
По ее мнению, Москва совершала аналогичные действия и в других странах, в частности, во время выборов во Франции. "Они делают это везде. Это их новое оружие", - добавила постпред Соединенных Штатов при ООН.
В США продолжается расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Москву обвиняют в кибератаках и попытках оказать влияние на решение американцев с помощью социальных сетей и подконтрольных СМИ.
Делом о предполагаемом вмешательстве РФ занимаются специальный прокурор Роберт Мюллер, а также комитеты по разведке нижней и верхней палат Конгресса США.
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