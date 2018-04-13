"Немедленный приоритет - это отвести угрозу возникновения войны", - отметил Небензя. Отвечая на вопрос, имеет ли он в виду войну между США и Россией, постпред РФ сказал: "К сожалению, мы не можем исключить никаких вариантов, поскольку видели сообщения, исходящие из Вашингтона".
Швеция требует расследования химатаки в Сирии
Россия призвала провести полноценное заседание по ситуации в Сирии в пятницу, 13 апреля. Москва также обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой выступить перед членами Совета Безопасности.
Перед закрытой встречей 12 апреля Швеция предложила проект резолюции по расследованию химических атак в Сирии. Он в том числе предполагает отправку в Сирию миссии для прояснения ситуации с арсеналами отравляющих веществ, которые имеются в распоряжении Дамаска.
"Россия изучит проект резолюции, но в обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся, это не является немедленным приоритетом", - заявил Василий Небензя.
Возможно ли столкновение США и РФ в Сирии?
11 апреля президент США Дональд Трамп заявил о возможном ударе по Сирии в ответ на применение химического оружия войсками режима Башара Асада. Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил о готовности Москвы сбивать ракеты ВВС США. Великобритания и Франция поддержали планы Дональда Трампа, однако позднее он опроверг предположения о скором ударе по Сирии.
По данным ряда гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами в городе Дума. В результате погибли не менее 70 человек, несколько сотен обратились в больницы. Инцидент расследует Организация по запрещению химического оружия.
Глава Пентагона опасается, что удар по Сирии приведет к "широкому конфликту" (6)
Министр обороны США Джеймс Мэттис на прошедшем за...
В Балтийском море потерпел крушение военный вертолет (19)
В акватории Балтийского моря разбился вертолет Ка-29, по...
Постпред РФ при ООН не исключил возможности войны между Россией и США (30)
В Нью-Йорке состоялась закрытая встреча Совета...
Глава ЦРУ: США убили "пару сотен россиян" в Сирии, но Путин недостаточно понял это послание (43)
Директор Центрального разведывательного управления...
Флот и авиация Британии приготовились нанести удар по Сирии (86)
Британская авиация и флот готовы к нанесению удара по...
TOP новостей
За одежду и обувь жители Литвы платят дороже, чем среднестатистический европеец (16)
После затянувшегося и быстрого роста цен можно...
Ответ жителей Новой Вильни: не уехали бы отсюда, даже если бы нам заплатили (8)
На этой неделе на портале DELFI появилась статья под...
Фавориты опроса о предстоящих президентских выборах - Науседа, Матийошайтис, Сквернялис (8)
Наиболее яркими возможными кандидатами на предстоящих...
Игла Путина. К яйцу подобрались, осталось пробить скорлупу (128)
Участники V Форума Свободной России , который прошел в...
Киркилас намекнул, кто может стать кандидатом в министры юстиции
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на следующей...