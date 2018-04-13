В Нью-Йорке состоялась закрытая встреча Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. Члены Совбеза ООН по требованию Боливии обсудили возможную эскалацию сирийского конфликта в четверг, 12 апреля. После встречи постпред России при ООН Василий Небензя не исключил возможности войны между Россией и США.
Vasilijus Nebenzia
© Sputnik / Scanpix


"Немедленный приоритет - это отвести угрозу возникновения войны", - отметил Небензя. Отвечая на вопрос, имеет ли он в виду войну между США и Россией, постпред РФ сказал: "К сожалению, мы не можем исключить никаких вариантов, поскольку видели сообщения, исходящие из Вашингтона".

Швеция требует расследования химатаки в Сирии

Россия призвала провести полноценное заседание по ситуации в Сирии в пятницу, 13 апреля. Москва также обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой выступить перед членами Совета Безопасности.

Перед закрытой встречей 12 апреля Швеция предложила проект резолюции по расследованию химических атак в Сирии. Он в том числе предполагает отправку в Сирию миссии для прояснения ситуации с арсеналами отравляющих веществ, которые имеются в распоряжении Дамаска.

"Россия изучит проект резолюции, но в обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся, это не является немедленным приоритетом", - заявил Василий Небензя.

Возможно ли столкновение США и РФ в Сирии?

11 апреля президент США Дональд Трамп заявил о возможном ударе по Сирии в ответ на применение химического оружия войсками режима Башара Асада. Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил о готовности Москвы сбивать ракеты ВВС США. Великобритания и Франция поддержали планы Дональда Трампа, однако позднее он опроверг предположения о скором ударе по Сирии.

По данным ряда гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами в городе Дума. В результате погибли не менее 70 человек, несколько сотен обратились в больницы. Инцидент расследует Организация по запрещению химического оружия.

Deutsche Welle
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