Небензя не исключил, что провокация с якобы использованием химоружия была направлена на отвлечение внимания от "дела Скрипалей".

"Пусть ОЗХО, которая устами гендиректора техсекретариата, господина Узюмджю, заявила о готовности разобраться с этим немедленно, завтра же вылетает в Дамаск. Там сирийскими властями и российскими военными ей будут обеспечены условия для выезда на место предполагаемого инцидента и ознакомления с ситуацией. Это, кстати, то, к чему нас призывал президент США и другие западные лидеры", — объявил дипломат (цитата по ТАСС).

Небензя отметил, что приезд в Думу специалистов ОЗХО также предусмотрен в проекте резолюции по поводу химатаки, разработанной Швецией. "В принципе, для того, чтобы расследовать его (инцидент с применением химоружия), не требуется никакая резолюция. Но мы готовы рассмотреть эту резолюцию", — заверил российский дипломат.

Он призвал тех, кто будет выступать против позиции России, обличая режим президента Сирии Башара Асада, "исходить из того, что никакой химической атаки не было". Постпред РФ при ООН напомнил, что ранее официальные сирийские и российские представители предупреждали о готовящейся провокации с использованием химоружия.

"В российском Центре по примирению враждующих сторон говорили, что для съемки "химатаки" уже завезено необходимое оборудование. Мы тоже делали соответствующие заявления в Совете Безопасности ООН. Вы слышали эти предостережения, слышали, но сознательно игнорировали, поскольку они не отвечают доктринальным установкам тех, кто спит и видит ликвидацию законного правительства в еще одной арабской стране", — констатировал дипломат.

Постоянный представитель РФ также подчеркнул, что сообщения о химической атаке в Думе, якобы организованной режимом Башара Асада, носят постановочный характер. По его мнению, целью такой провокации является попытка отвлечь внимание от "дела Скрипаля".

"Субботний фейк из Думы имеет цель в том числе переключить внимание общественности с водевиля о "деле Скрипалей", в котором окончательно запутался Лондон, вывалив на Россию ничем не подтвержденные обвинения и выполнив основную задачу — добиться от союзников солидарности в выстраивании антироссийского фронта", — пояснил он.

"Теперь англичане уходят от прозрачного расследования и ответов на поставленные вопросы, а попутно заметают следы", — добавил российский дипломат, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН (цитата по "Интерфаксу").

4 марта 66-летний бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены, по данным Лондона, нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британские власти обвинили в химатаке Россию на том основании, что этот яд производился в РФ.

На прошлой неделе стало известно, что Скрипали пришли в сознание и идут на поправку. Источники газеты The Times сообщили, что оба в скором времени начнут общаться со следователями. По данным издания, Юлия Скрипаль отклонила запрос российского посольства в Лондоне о предоставлении к ней консульского доступа и поддержки. Сергея Скрипаля в Лондоне рассматривают как британского подданного.

Сергей и Юлия Скрипали могут переехать из Великобритании в США под защиту ЦРУ и получить там новые имена, поскольку не исключается, что будут предприняты новые попытки убить их. Именно в США Скрипали смогут находиться под надежной защитой, подчеркивало издание.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ходе заседания Совбеза заявила о том, что на руках России — "кровь сирийских детей". "Миру пора увидеть, как вершится справедливость", — приводит ее слова Русская служба BBC. Хейли заверила мировую общественность в том, что власти США обязательно ответят на произошедшее в Думе. Она подтвердила, что Вашингтон призывает СБ ООН возродить независимый механизм расследования обстоятельств предполагаемых химических атак в Сирии.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари открыто обвинил США, Великобританию и Францию в поставках химического оружия террористам в Сирии. "Шесть лет назад мы предоставили в Совет Безопасности официальное письмо. Мы сказали, что Соединенное Королевство и Франция проводят кампанию диффамации, заявляя, что сирийское правительство применяет химическое оружие против своего народа", — заявил он.

"Тем самым появляется лазейка, позволяющая предоставить химоружие террористическим группам, а потом заявить, что это оружие использовалось правительственными силами", — продолжил сирийский дипломат.

По его словам, примером реализации такого подхода стали инциденты, произошедшие ранее в Гуте и Хан-Шейхуне, а теперь и в Думе. "Это подтверждает безоговорочно то, о чем мы предупреждали вас шесть лет назад", — подчеркнул Джаафари.

Постпред Сирии при ООН уверен в том, что не случайно именно США, Великобритания и Франция созывают заседания Совбеза международной организации для того, чтобы обвинить режим Башара Асада в использовании химического оружия.