По словам Карен Пирс, украинцам, которые не пожелали менять гражданство, отказывают в доступе к базовым услугам.
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© Reuters / Scanpix

В Крыму украинцам, отказавшимся сменить гражданство на российское, отказывают в доступе к базовым услугам. Об этом заявила постоянный представитель Великобритании в Совете безопасности ООН Карен Пирс, сообщает пресс-служба британского МИД.

"Вопреки международному гуманитарному праву, в Крыму украинским гражданам, не пожелавшим менять свое гражданство, отказывают в доступе к базовым услугам", - заявила Пирс.

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Она также вспомнила о нарушениях международного гуманитарного права в Южном Судане, Мали, африканском регионе Сахель и Сирии.

Как сообщал УНИАН, оккупационная власть Крыма хочет инициировать переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра.

УНИАН
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