Съемки проходили в 42 номерах отелей, расположенных в десяти городах трех южнокорейских провинций: Кёнсан-Намдо, Кёнсан-Пукто и Чхунчхондо.
Подозреваемые установили миниатюрные видеокамеры в августе 2018-го, спрятав их в телеприставках, розетках, держателях для фенов и других местах внутри комнат отелей. Видео из номеров транслировалось в прямом эфире на сайте, запущенном в ноябре. До тех пор, пока сайт не заблокировали, пользователи могли бесплатно смотреть 30-секундные ролики или за деньги получить доступ к дополнительным функциям. Стоимость ежемесячной подписки составляла 44,95 доллара и позволяла смотреть полноценные видеозаписи, а также давала доступ к прямым онлайн-трансляциям из номеров. В полиции Южной Кореи отметили, что ранее в стране существовали сайты, где продавали записи, снятые скрытыми камерами, но это первый раз, когда видео транслировали в прямом эфире.
Around 1,600 people have been secretly filmed in hotel rooms in South Korea, with the footage live-streamed online for paying customers to watch, police there say https://t.co/XKPsqPPNw4 pic.twitter.com/Eo083i93nx— CNN (@CNN) 20 марта 2019 г.
За три с половиной месяца создатели сайта продали 803 видеозаписи, снятых в отелях, и заработали около семи миллионов вон (6,2 тысячи долларов). По оценке полиции, на сайте были зарегистрированы 4099 человек, из них у 97 была подписка. Преступникам удавалось уходить от закона, поскольку они разместили сервера сайта за рубежом. В итоге правоохранительным органам удалось заблокировать портал с видеозаписями.
Полицейские задержали двух человек за незаконное распространение снятых видеороликов с участием гостей гостиниц. Как отмечает The Korea Herald, за распространение нелегальных видео им грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 30 миллионов вон (26,6 тысячи долларов), а за распространение порно — один год тюрьмы и штраф в 10 миллионов вон (8,9 тысячи долларов). Полиции также известны имена двоих подозреваемых, помогавших устанавливать скрытые камеры в номерах, они остаются на свободе.
Производство и распространение порнографии в Южной Корее незаконно. При этом в стране широко распространена скрытая съемка секса и обнаженной натуры. Часто шпионские видеокамеры устанавливают в общественных женских туалетах и раздевалках. В 2017 году полиция зарегистрировала более 6,4 тысячи случаев незаконной установки скрытых камер — в два раза больше, чем в 2012 году. В 2017-м в Южной Корее задержали 5,4 тысячи человек из-за съемки скрытыми камерами, из них немногим более 100 человек получили тюремные сроки.
В октябре 2018 года десятки тысяч женщин вышли на акции протеста в Сеуле и других городах Южной Кореи, протестуя против съемки порнографии скрытыми камерами. Участницы выступили под лозунгом «Моя жизнь — не ваше порно».
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