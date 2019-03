Съемки проходили в 42 номерах отелей, расположенных в десяти городах трех южнокорейских провинций: Кёнсан-Намдо, Кёнсан-Пукто и Чхунчхондо.

Подозреваемые установили миниатюрные видеокамеры в августе 2018-го, спрятав их в телеприставках, розетках, держателях для фенов и других местах внутри комнат отелей. Видео из номеров транслировалось в прямом эфире на сайте, запущенном в ноябре. До тех пор, пока сайт не заблокировали, пользователи могли бесплатно смотреть 30-секундные ролики или за деньги получить доступ к дополнительным функциям. Стоимость ежемесячной подписки составляла 44,95 доллара и позволяла смотреть полноценные видеозаписи, а также давала доступ к прямым онлайн-трансляциям из номеров. В полиции Южной Кореи отметили, что ранее в стране существовали сайты, где продавали записи, снятые скрытыми камерами, но это первый раз, когда видео транслировали в прямом эфире.

