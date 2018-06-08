В списке журналист Айнар Рууссаар, а также общественные деятели Сергей Метлев, Евгений Криштафович, Игорь Копытин и Евген Цыбуленко, председатель Свободной партии Эстонии Андрес Херкель, заместитель председателя EKRE Урмас Рейтельманн, главный редактор журнала Diplomaatia Эркки Баховски, научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Калев Стойческу и трое членов прежних составов эстонского правительства.

Калев Стойческу написал в социальных сетях, что у него не было намерения посетить Россию, а теперь нет и возможности. По мнению Кремля, критика путинизма и советизма — это русофобия. Меня это не обескураживает, я по-прежнему питаю уважение к русскому языку и культуре и отличным то есть несоветским людям. С азартом ожидаю список русофилов",- написал Стойческу.

Главный редактор журнала Diplomaatia Эркки Баховски подтвердил газете Postimees, что ему отныне присвоен "почетный титул" русофоба. Баховски точно не знает, почему именно он удостоился такой чести. "Здесь уже указывали на возможность того, что этот список не обязательно должен быть направлен против тех людей, которые напрямую связаны с Россией или постоянно высказываются о ней, это может быть намеренной дискриминацией", — сказал Баховски. В то же время он признал, что не может сказать, что вообще ничего не писал и не говорил о России, хотя по сравнению с другими он высказывался, может быть, и меньше. "Другое предположение, что возможно, тот журнал, главным редактором которого я являюсь, постоянно был критически настроен по отношению к России, но точно не к русским или к русскости. Мы говорим о дипломатии, политике и о том, что связывается с политикой российского правительства", — прокомментировал Баховски.

По данным ERR, в списке также член EKRE Хенн Пыллуаас, предположительно, политик от IRL Март Нутть, который сказал в четверг в первой половине дня, что МИД Эстонии пока ему не сообщил об этом, но при этом Нутть считает вероятным, что и его имя в этом списке.

ERR также стало известно о том, что в списке — Тривими Веллисте (IRL), бывший министром иностранных дел в начале 1990-х. Сам Веллисте ни опроверг, ни подтвердил эту информацию.

Данный шаг Москвы стал ответной мерой на установленный Эстонией запрет на въезд в страну 49 гражданам России из т.н. "списка Магнитского".

Как стало известно BNS, в составленный российскими властями список граждан Эстонии, которым запрещен въезд в страну, включены также трое членов прежних составов эстонского правительства.

"Трое из включенных в список 20 человек ранее входили в прежние составы правительства Эстонии, но не в последние составы кабинета министров", — сообщил в четверг на пресс-конференции правительства министр иностранных дел Свен Миксер.