Экспорт нефти из Соединенных Штатов в КНР полностью прекращен, передает Reuters со ссылкой на президента China Merchants Energy Shipping (крупнейший перевозчик нефти на маршруте) Се Чуньлиня и данные о передвижении грузовых судов.
© Reuters / Scanpix

"К сожалению, это произошло, торговая война между США и Китаем. Для судоходного бизнеса это, конечно, плохо", - сказал Се Чуньлинь, которого цитирует "Коммерсант".

О тяжелом положении в отношениях двух стран он говорил в кулуарах Глобального морского форума в Гонконге. "Мы являемся одними из основных транспортировщиков нефти из США в Китай. До начала торговой войны дела шли хорошо, но сейчас все совсем прекратилось", - добавил президент China Merchants Energy Shipping.

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Со слов Чуньлиня, Китай не только прекратил импорт сырой нефти из США, который начался в 2016 году, но и отказался от закупки сои. Теперь соевые бобы в КНР поставляют партнеры из Южной Америки.

По данным судовой статистики Refinitiv Eikon, поставки нефти из США в Китай прекратились в сентябре, пишет Investing.com.

Управление энергетической информации (EIA) отмечает, что экспорт американской нефти в Китай в прошлом году превысил совокупный объем поставок в Великобританию и Нидерланды, являющимися третьим и четвертым по величине импортерами из США.

Напомним, первую порцию пошлин США и Китай ввели 6 июля. Тогда вступили в силу тарифы на поставки продукции из КНР по 818 позициям на 34 млрд долларов и по 545 позициям в обратном направлении. В конце августа 25-процентные пошлины коснулись поставок еще на 16 млрд долларов для каждой стороны. На нефть пошлины не вводились.

С 24 сентября начали действовать новые 10-процентные пошлины на поставки из Китая в США в объеме 200 млрд долларов. Китай, в свою очередь, объявил о введении тарифов в размере 5-10% на поставки на сумму 60 млрд долларов. До конца года тарифы сохранятся на уровне 10%, но с 1 января они вырастут до 25%.

Трамп также пригрозил в середине сентября введением дополнительных пошлин на импорт китайских товаров приблизительно на 267 миллиардов долларов, если Пекин примет ответные меры против фермеров или других отраслей промышленности США.

NEWSru.com
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