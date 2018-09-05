"В этот день, четыре года назад, был подписан Минский протокол с целью установления мира в восточной Украине", – отмечается в сообщении.

В цей день, чотири роки тому, був підписаний Мінський протокол з метою встановлення миру у східній Україні. Але бойові дії ніколи не припинялися, загрожуючи життю та добробуту невинних українців. Росія повинна виконувати свої зобов'язання і негайно припинити бойові дії!— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 5, 2018

"Но боевые действия никогда не прекращались, угрожая жизни и благосостоянию невинных украинцев. Россия должна выполнять свои обязательства и немедленно прекратить боевые действия!", – заявляет посольство США.