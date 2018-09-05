Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине требует от России выполнить свои обязательства по минским соглашениями и прекратить боевые действия на востоке Украины. Об этом сообщается в Twitter ведомства.
Aleksandras Lukašenka, Francois Hollande'as, Vladimiras Putinas, Angela Merkel, Petro Porošenka
© AFP/Scanpix

"В этот день, четыре года назад, был подписан Минский протокол с целью установления мира в восточной Украине", – отмечается в сообщении.

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"Но боевые действия никогда не прекращались, угрожая жизни и благосостоянию невинных украинцев. Россия должна выполнять свои обязательства и немедленно прекратить боевые действия!", – заявляет посольство США.

Украинская правда
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