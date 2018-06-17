Источники агентства рассказали, что конверт с белым порошком обнаружил сотрудник дипмиссии в Оттаве, отвечающий за обработку поступающей корреспонденции. Местная полиция взяла образцы вещества, оно было признано безвредным.
Как отмечается, канадские политики после инцидента выразили поддержку Крафт. Кроме того, с ней лично связался премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Напомним, ранее на этой неделе президент Трамп дал указание своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита "Большой семерки" (G7) в связи с заявлениями, сделанными Трюдо. Американский лидер посчитал, что премьер-министр Канады воспользовался его досрочным отъездом в Сингапур и начал бравировать перед прессой ложными доводами о ходе переговоров по торговле с США.
"Премьер-министр Джастин Трюдо был таким кротким и смиренным во время наших встреч на полях G7. Как только я покинул саммит, он пошел на пресс-конференцию и заявил, что "американские тарифы были оскорбительными" и "он не позволит США так с собой обращаться". Он нечестный и слабый. Наши тарифы - ответ на его пошлины в 270% на молочную продукцию", - написал Дональд Трамп у себя в Twitter.
Американский лидер вновь вернулся к этой теме спустя сутки, пояснив: "Мы больше не можем позволить ни друзьям, ни врагам нас использовать. Американский рабочий должен быть на первом месте".
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