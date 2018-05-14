С 14 мая в здании будет размещаться посольство Соединенных Штатов в Иерусалиме, о чем свидетельствуют новые дорожные указатели на иврите, арабском и английском языках.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе туда посольства, тем самым выполнив обещание, данное в ходе избирательной кампании. Это решение шло вразрез с устоявшейся политикой Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и подверглось широкой критике. Международное сообщество по-прежнему убеждено в том, что вопрос о статусе Иерусалима должен решаться на посвященных этому израильско-палестинских переговорах.

"Я думаю, это правильно, что США переносят посольство сюда, потому что, в конце концов, это же столица! Спросите любого ребенка, где наша столица, и он ответит: "В Иерусалиме", - говорит Уриэль Беренстайн, прогуливаясь со своей собакой по центру Западного Иерусалима. "Если в будущем будет образовано палестинское государство, и они захотят получить часть Иерусалима, когда-нибудь они подпишут соглашение об этом, но сейчас Иерусалим - это столица Израиля", - добавляет Уриэль.

Вместе с тем, 25-летний израильтянин обеспокоен, что перенос посольства в Иерусалим повлечет за собой новую вспышку напряженности между Израилем и Палестинской автономией. "Безусловно, это вызовет напряженность, можно только надеяться на то, что лидеры обеих сторон сумеют успокоить людей", - говорит молодой человек.

Других жителей страны не особенно беспокоят эти проблемы. "Посольство США, несомненно, должно находиться в Иерусалиме, как и посольства всех остальных стран, потому что Иерусалим - это столица Израиля", - убеждена израильтянка Рена Баба.

"Еще никогда Иерусалим не был настолько разделен"

Первое время в дипломатическом представительстве США в Иерусалиме будет работать только американский посол в Израиле Дэвид Фридман и еще несколько сотрудников. Официальный представитель США отмечает, что полностью переезд посольства завершится спустя несколько лет. Дипломатическое ведомство будет располагаться либо в помещениях прежнего консульства, либо будет построен новый комплекс. Территория посольства находится неподалеку от так называемой "зеленой линии" - демаркационной линии, разделявшей территорию Израиля и Иордании после войны 1948 года.

"Парадоксальным образом, перенос посольства не оказывает прямого влияния на город, но, с другой стороны, он повлечет за собой огромные последствия, - говорит Даниель Зайдман, американо-израильский адвокат и основатель НКО Terrestrial Jerusalem. - Еще никогда Иерусалим не был настолько разделен и нестабилен, а его статус еще никогда так не оспаривался. Переезд американского посольства ничего не изменит. С другой стороны, решение перенести посольство в Иерусалим стало смертным приговором руководящей роли США в политическом урегулировании отношений между Израилем и Палестинской автономией".

Администрация Трампа неоднократно заявляла, что работает над новым мирным планом урегулирования отношений между израильтянами и палестинцами, но решение с переездом посольства в Иерусалим стало неоднозначным сигналом. Город остается яблоком раздора между Израилем и Палестинской автономией. В ходе своей первой поездки в Израиль в апреле новый государственный секретарь США Майкл Помпео повторил, что "границы израильского суверенитета в Иерусалиме остаются предметом переговоров между двумя сторонами".

Однако в январе президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос Иерусалима "снят с повестки дня, поэтому больше мы об этом не говорим". Палестинское руководство резко осудило решение администрации Трампа и с тех пор отказывается сотрудничать с официальными представителями США. Палестинцы призвали другие дипломатические ведомства бойкотировать торжественную церемонию открытия посольства 14 мая, на которой будут присутствовать около 1000 гостей, в том числе делегация из США во главе с министром финансов США Стивеном Мнучиным. Приедет также дочь президента США Иванка Трамп.

Гнев палестинцев

"Решение Соединенных Штатов говорит о том, что они полностью на стороне Израиля, что их не интересуют права жителей Палестинской автономии. Они практически сказали палестинцам: "Мы против того, чтобы ваши мечты о государстве осуществились". Палестинцев оставили ни с чем", - говорит Джавад Сийам, палестинский активист, принимавший участие в декабрьских демонстрациях в Иерусалиме после того, как США объявили о своем намерении. "История повторяется: они говорят палестинцам: "У вас нет здесь никаких прав, а другие могут установить свой контроль", - добавляет Сийам.

Палестинцы хотят создать собственное государство со столицей в Восточном Иерусалиме, территория которого была завоевана Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1980 году кнессет принял Закон об Иерусалиме, декларировавший неделимость города и объявлявший его столицей Израиля. Таким образом восточная часть города была законодательно объединена с западной. Большинство стран международного сообщества и Совбез ООН израильскую декларацию об объединении Иерусалима не признали.

"Кем считает себя Трамп, заявляя, что Иерусалим - это Израиль? Какое отношение он вообще имеет к Иерусалиму?" - горячится молодой палестинец у Дамаскских ворот - главного входа в старый город в Иерусалиме. Он считает, что решение США игнорирует тот факт, что палестинцы также имеют тесные связи с древним городом, одинаково священным для мусульман, иудеев и христиан.

Напряженность в регионе

Открытие американского дипломатического ведомства в Иерусалиме совпадает по времени с эскалацией отношений между Израилем и Ираном, которая может перерасти в полномасштабный конфликт. В день торжественной церемонии открытия посольства организаторы так называемого "Великого марша возвращения" (серия массовых антиизраильских выступлений палестинцев, организованная группировкой ХАМАС весной 2018 года. - Ред.) планируют провести на границе между сектором Газа и Израилем новую акцию протеста.

Еженедельные демонстрации проводились там каждую пятницу, начиная с 30 марта. Их участники забрасывали израильских военнослужащих у разделительного заграждения камнями и бутылками с зажигательной смесью и пытались повредить заграждения горящими покрышками. В ответ Армия обороны Израиля применяла водометы и другие средства для разгона демонстрации. В ряде случаев израильские солдаты открывали огонь на поражение, что привело к десяткам жертв среди участников демонстрации.

На следующий день после открытия посольства жители Палестинской автономии отмечают так называемый "день Накба" в память об исходе около 700 000 арабских беженцев в результате арабо-израильской войны 1947-1949 годов и Шестидневной войны 1967 года. В этот день палестинцы традиционно организовывают марши протеста и демонстрации.

"Перемещение посольства США в Иерусалим содержит в себе четкое послание палестинцам, - говорит Даниэль Зайдман. - Этот шаг говорит им: "Оставьте надежду. Этот конфликт неразрешим".