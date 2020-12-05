Посольство США в Берлине раскритиковало проект газопровода "Северный поток - 2" как политический "инструмент Кремля", имеющий целью "обойти Украину и расколоть Европу". Такую оценку дала временный поверенный в делах США в Германии Робин Куинвилл в интервью еженедельнику Handelsblatt, опубликованном в субботу, 5 декабря.

Она призвала правительство ФРГ и Евросоюз наложить мораторий на прокладку трубопровода по дну Балтийского моря. Временное прекращение строительных работ стало бы отчетливым сигналом того, что Европа больше не потерпит "продолжающегося злонамеренного поведения России", заявила Куинвилл.

Работы по прокладке "Северного потока - 2", приостановленные год назад из-за санкций США, должны возобновиться 5 декабря. В этот день в порт Мукран должен зайти российский трубоукладчик "Академик Черский". В Мукране уже стоит на якоре другое российское судно-трубоукладчик Fortuna. Запланирована укладка труб в открытом море на расстоянии 13,9 - 16-5 км от германо-датской морской границы.

После того как из-за угрозы санкций работы отказались вести западные суда, Россия намерена задействовать собственные, которые, однако, оснащены хуже западных и при ведении работ вынуждены стоять на якоре.