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Белый дом разместил в Instagram пост, в котором не упомянул о роли СССР в победе над нацизмом. МИД России выразил возмущение и заявил о планах провести "серьезный разговор" с официальными лицами США.
Sąjungininkų vadų portretais papuoštas monumentas. Prie jo – namus praradę vokiečių pabėgėliai. Berlynas. 1945 m. liepa.
Sąjungininkų vadų portretais papuoštas monumentas. Prie jo – namus praradę vokiečių pabėgėliai. Berlynas. 1945 m. liepa.
© Leidykla "Briedis"

Посольство США в Москве, комментируя скандал вокруг поста в аккаунте Белого дома в Instagram, в котором не упоминается о роли России в победе над гитлеровской Германией, напомнило о ряде недавних заявлений высших американских лиц, в которых эта роль отмечается и подчеркивается.

"Мы хотели бы отослать вас ко многим недавним заявлениям, в которых подчеркиваются наши совместные усилия и жертвы", — заявили представители посольства агентству "Интерфакс" в воскресенье, 10 мая. В частности, посольство указывает на совместное заявление лидеров России и США, посвященное годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.

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Скандал разгорелся после того, как в Instagram Белого дома появилась видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны. Она была сопровождена текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацистами!"

В воскресенье МИД России опубликовал на своем сайте заявление, в котором выразил возмущение записью в социальной сети. "В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества", — говорится в нем. МИД заявил о планах провести "серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами".

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Deutsche Welle
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