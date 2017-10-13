"Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам", — написали сотрудники посольства в официальном фейсбуке представительства.

Из записи следует, что посольство обратилось за комментарием после издания в КНДР нового политического атласа мира. "Обратили внимание на то, что полуостров Крым (стр. 240-242) уже окрашен в российские цвета", — отметили в диппредставительстве.

Эксперт-кореевед Федор Тертицкий объяснил телеканалу "Дождь", в чем состояла мотивация КНДР. Он отметил, что ничего нового фактически не произошло: "Здесь посольство несколько "стормозило", потому что карты такие появляются с 2014 года".

В декабре 2014 года представитель МИД КНДР заявил в интервью ТАСС, что Пхеньян считает присоединение Крыма к России "полностью оправданным".

Присоединение Крыма к России также поддерживали Сирия, Зимбабве, Венесуэла, Боливия, Куба, Никарагуа, Афганистан и Киргизия.

Большинство этих стран, а также Армения и Беларусь, голосовали против резолюции ООН о территориальной целостности Украины, принятой в 2014 году после аннексии Крыма со стороны России.

Российским Крым также признали непризнанные мировым сообществом Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и Нагорный Карабах.