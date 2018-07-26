Посольство России в США отреагировало на заявление Госдепа о непризнании присоединения Крыма к РФ - так называемую "крымскую декларацию". Подобные заявления свидетельствуют о том, что Вашингтон живет в "иной реальности", говорится в сообщении, размещенном на странице российской дипмиссии в Facebook.
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"С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности", - сказано в тексте.

По мнению дипломатов, американцы "пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение". При этом эти же принципы легли в основу присоединения Крыма к России в 2014 году. Однако в этом случае США их не признают.

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Обвинения США в российской "оккупации" Крыма дипломаты назвали несостоятельными. "Сотни тысяч украинцев выбирают для отдыха российский Крым, развенчивая (этот) миф", - отмечают они.

В посольстве также напомнили, что во время недавнего Чемпионата мира по футболу в Россию приехали свыше 90 тысяч граждан США, которые смогли убедиться в "неадекватности рекомендаций" Госдепа не посещать РФ.

В российской дипмиссии заявили, что теперь ждут от США принятия новых деклараций, в частности, "о том, что Косово - это Сербия".

Косово - край в составе Сербии, который в 2008 году объявил о своей независимости и провозглашении республики. Несмотря на протест сербских властей, независимость Косово была признана рядом западных стран, в том числе США. Россия оказалась в числе стран, которые независимость Косово не признали.

Крым был присоединен к России в 2014 году на основании прошедшего на полуострове референдума, в ходе которого большинство высказалось за воссоединение с РФ.

NEWSru.com
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