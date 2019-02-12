При этом, по мнению дипломата, Гуайдо еще не готов выполнять задачу, поставленную перед ним США. Он также назвал оппозиционера «марионеткой», который нужен для того, «чтобы США за ним стояли и говорили», считает венесуэльский посол.
«По нашим данным, его отправили в Сербию, чтобы учиться, наверное, вы знаете об этом. И с этого все началось», — рассказал Тортоса.
Данное заявление дипломат сделал в российском Совете Федерации.
Ранее сообщалось, что МИД России обвинил США в подстрекательстве военных Венесуэлы.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.
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