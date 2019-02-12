Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, был завербован Соединенными Штатами еще десять лет назад, передает РИА «Новости».
© Reuters

При этом, по мнению дипломата, Гуайдо еще не готов выполнять задачу, поставленную перед ним США. Он также назвал оппозиционера «марионеткой», который нужен для того, «чтобы США за ним стояли и говорили», считает венесуэльский посол.

«По нашим данным, его отправили в Сербию, чтобы учиться, наверное, вы знаете об этом. И с этого все началось», — рассказал Тортоса.

Статьи по теме:
Кризис в Венесуэле: Мадуро отверг ультиматум европейских стран  (70)
Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы  (18)

Данное заявление дипломат сделал в российском Совете Федерации.

Ранее сообщалось, что МИД России обвинил США в подстрекательстве военных Венесуэлы.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Инженеры Ford создали кровать для любителей занимать чужую половину (ВИДЕО)

Инженеры компании Ford создали прототип двуспальной...

Apple готовит к запуску "новостной Netflix" (1)

Компания Apple готовит к запуску платный новостной...

Politico узнал стоимость усилий Блумберга лишить Трампа второго срока (1)

Основатель одноименного информагентства, бывший мэр...

В НАТО не планируют размещать новые ядерные ракеты в Европе (5)

Североатлантический альянс будет искать ответ на новые...

Госдолг США достиг рекордных 22 трлн долларов (6)

Госдолг США достиг рекордного уровня в 22 триллиона...

TOP новостей

Учитель посчитал, что час его работы стоит меньше 4 евро (82)

3,70 евро за урок – сколько за замену получает литовский...

Снег осложнил ситуацию на дорогах Вильнюса (7)

13 февраля вечером в Вильнюсе зарегистрировано больше...

Посольство Литвы в Великобритании готовится к наплыву в связи с предстоящим "Брекситом" (28)

В связи с предстоящим выходом Великобритании из...

В Науяместисе произошла авария – часть домов осталась без отопления (5)

В Вильнюсе , в Науяместисе, была повреждена...

Задержана рекордная в истории Литвы контрабанда наркотиков  оценили в 20 млн. евро (59)

В ходе специальной и секретной операции была задержана...