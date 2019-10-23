Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор выступил в Конгрессе и сообщил, что США собирались помогать Украине только в обмен на расследование против Байдена. Об этом написало издание The Washington Post.
V.Zelenskis susitiko su D.Trumpu
© AFP / Scanpix

Президент США Дональд Трамп поставил военную помощь Украине в зависимость от расследования, которое украинские власти должны были провести в отношении сына бывшего вице-президента Соединенных Штатов Хантера Байдена. Об этом 22 октября заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, выступая на закрытых слушаниях трех комитетов Палаты представителей Конгресса США. Речь Тейлора перепечатало издание The Washington Post.

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По словам Тейлора, посол США при ЕС Гордон Сондланд в сентябре сообщил ему в телефонном разговоре, что в американо-украинских отношений "все" зависит от расследования, проведения которого требует Трамп, в том числе и "вопрос безопасности", под которым имелась в виду военная помощь. Тейлор отметил, что в Белом доме не спешили приглашать президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, чтобы побудить его серьезнее отнестись к расследованию.

Сам Трамп во вторник назвал начатую против него процедуру импичмента в связи с обвинениями в преследовании собственных интересов в Украине "линчеванием", что вызвало критику даже в его собственной партии.

Трамп хотел надавить на Зеленского?


США заморозили выплату почти 400 млн долларов военной помощи Украине в конце сентября. The New York Times предположила, что Трамп пошел на такой шаг, чтобы оказать давление на президента Владимира Зеленского, газета связала это с требованием расследовать дело против семьи Байденов.

Громкий политический скандал в США вспыхнул после телефонного разговора Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в июле. Трампа подозревают в том, что он пытался вынудить Киев начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. После этого демократы потребовали импичмента президента США.

Deutsche Welle
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