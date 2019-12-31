"Гитлер и Сталин вступили в сговор, чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт", - написала американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер в Twitter.
Pasirašius Molotovo–Ribbentropo paktą. Iš kairės: J. von Ribbentropas, J. Stalinas ir V. Molotovas
© Leidykla "Briedis"

Посол США в Польше напомнила президенту РФ Владимиру Путину о том, что привело ко Второй мировой войне. "Дорогой президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор, чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша была жертвой этого ужасного конфликта", - написала Джорджетт Мосбахер в своем Twitter в понедельник, 30 декабря, на английском и польском языках.

За день до этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на высказывания Путина о роли Польши во Второй мировой войне. Он заявил, что президент России "много раз лгал о Польше", всегда делая это "сознательно". Это утверждение содержится в заявлении Моравецкого, опубликованном на официальном сайте главы польского правительства 29 декабря. Ложь с российской стороны обычно поступает в тех случаях, когда "российские власти чувствуют международное давление, связанное с их деятельностью", считает он.

Моравецкий напомнил, что Польша первой испытала на себе агрессию нацистской Германии и была первой страной, "которая боролась за защиту свободной Европы". При этом без соучастия тогдашнего руководителя СССР Иосифа Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые Сталин поставлял Гитлеру, национал-социалистам не удалось бы взять Европу под свой контроль, утверждает также Моравецкий. "Благодаря Сталину Гитлер мог безнаказанно завоевывать новые страны и отправлять евреев в гетто", - написал польский премьер-министр.

Путин назвал посла Польши в нацистской Германии "сволочью" и "антисемитской свиньей"

Высказывания Моравецкого связаны с недавними словами Путина, сказанными во время его пресс-конференции 19 декабря. Тогда глава российского государства заявил, что Польша "сама поучаствовала в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны". Позднее Путин в резких выражениях отозвался о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском, который, по словам главы РФ, поддерживал идею Гитлера выслать евреев в Африку. "Сволочь, свинья антисемитская - по-другому сказать нельзя", - заметил Путин.

После последних слов Путина в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Польша "в резкой форме" выразила "свои возражения в связи с ложными историческими утверждениями высокопоставленных российских лиц", подчеркнул замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. Россия пытается преуменьшить "свою долю ответственности за разрушение мира в Европе", уверен он.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда войска нацистской Германии напали на Польшу. Две недели спустя советская Красная армия осуществила нападение на Польшу с востока, которое поляки до сих пор называют "ножом в спину". Перед этим, 23 августа, был подписан договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, также известный как "пакт Молотова-Риббентропа". После его заключения гитлеровская Германия и СССР стали союзниками на 22 месяца. Спустя всего неделю после заключения "пакта Гитлера-Сталина", как его принято называть на Западе.

Deutsche Welle

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