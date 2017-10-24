"Северный поток-2" снизит транспортировку газа через Украину. Это может привести к потерям в размере до 3 процентов ВВП страны", - заявила Йованович. Ранее президент Украины Петр Порошенко называл газопровод "инструментом российской энергетической агрессии" против Украины.

Газопровод "Северный поток-2" вызывает множество вопросов и прежде всего в странах Восточной Европы. В финансировании проекта, общая стоимость которого оценивается в 9,5 млрд евро, участвует целый ряд западных фирм: немецкие Wintershall и Uniper, нидерландско-британская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie.

Трубы планируется проложить по дну Балтийского моря, неподалеку от существующего газопровода. Это позволит уже в 2019 году значительно увеличить объем российского газа, поставляемого в Европу в обход Украины.