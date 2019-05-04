Американский дипломат Ричард Гренелл напомнил европейским странам об аннексии Крыма и сбитом Boeing над Донбассом.
Richardas Grenellas, Frankas-Walteris Steinmeieris
© AP / Scanpix

Посол США в Германии Ричард Гренелл подверг критике Европу за нерешительность в отношениях с Россией. Соответствующую позицию он озвучил в интервью Focus, которое немецкий журнал публикует в субботу, 4 мая, в печатном формате. По его словам, еще несколько десятилетий назад тот факт, что "Европа позволила России" аннексировать украинский Крым, "сбить самолет" над Донбассом, "вмешиваться в выборы и использовать химическое оружие", как в случае с двойным агентом Сергеем Скрипалем, прозвучал бы абсурдно. "Это немыслимо. Но сегодня мы знаем: именно так все и произошло", — подчеркнул Гренелл.

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Угроза санкций из-за "Северного потока — 2"

Посол также повторил угрозы Вашингтона о введении санкций в отношении немецких компаний, участвующих в постройке газопровода "Северный поток — 2", который напрямую свяжет Россию и Германию. "С американской точки зрения, в случае с трубопроводом речь идет не только о газе, но и повышенной угрозе санкций", — предупредил дипломат. Он считает, что инициатива Москвы ставит европейские страны в зависимость от России.

Гренелл также раскритиковал роль экс-канцлер ФРГ Герхарда Шредера в реализации проекта, назвав ее "немыслимой". Бывший канцлер Германии возглавляет совет директоров компании Nord Stream 2, занимающейся строительством "Северного потока — 2".

В январе Гренелл отправил немецким корпорациям послание, в котором заявил о о риске для компаний, которые "сотрудничают с Россией в вопросе экспортных трубопроводов". Речь шла, в частности, об энергетической компании Uniper, образованной чуть более двух лет назад после разделения концерна E.On. К Uniper отошли среди прочего активы, связанные с добычей и переработкой газа. Другое письмо пришло дочернему предприятию концерна BASF, Wintershall — крупнейшему в Германии производителю нефти и газа.

Deutsche Welle
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