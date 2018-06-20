Посол США в Британии подтвердил предстоящую встречу Трампа с королевой

Посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон подтвердил информацию о предстоящей встрече американского лидера Дональда Трампа с Елизаветой II. Президент познакомится с королевой во время своего первого рабочего визита в Британию в качестве главы государства, который состоится 13 июля.
Donaldas Trumpas
© AFP / Scanpix

По словам Джонсона, планы поездки еще до конца не согласованы, но уже известно, что встреча Трампа с ее величеством состоится. Как отметил дипломат, президент США "должен увидеть главу государства". "Вступив на британскую землю, это очень важно, очень символично, это работа", - пояснил посол США.

"Встреча с ее величеством - это самое главное, поскольку она глава государства, и с этого момента это будет то, что президент хочет осуществить", - сказал Джонсон.

Предполагается, что встреча Трампа с Елизаветой II пройдет в Виндзорском замке, поскольку в пятницу, 13 июля, он будет закрыт для публичного посещения. Также ожидается, что во время рабочего визита президент США проведет переговоры с премьер-министром Британии Терезой Мэй.

Вместе с тем поездка Трампа, вероятно, будет сопровождаться протестами британцев из-за его неоднозначной миграционной политики, в том числе разделения семей мигрантов, нелегально проникающих в США через границу с Мексикой.

NEWSru.com
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