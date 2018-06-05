3 июня американский ультраконсервативный сайт Breitbart опубликовал небольшое интервью с Ричардом Гренеллом, в котором посол США в Берлине напрямую говорит, что одобряет деятельность консервативных политиков, в том числе нового канцлера Австрии Себастьяна Курца.
"Многие европейские консерваторы, которые связывались со мной, говорили, что они чувствует возрождение консервативного движения. Я совершенно точно хочу ободрить и придать сил другим консерваторам по всей Европе и их лидерам", - сказал Гринелл.
По его словам, именно сейчас консерваторы могут добиться победы, сфокусировавшись на улучшении жизни рабочего населения, так называемого молчаливого большинства.
Утром в понедельник, 4 июня, министерство иностранных дел Германии обратилось к Госдерпатаменту США с просьбой прояснить слова Гринелла, которые оставляют простор для интерпретации.
В своих прошлых интервью Гринелл говорил, что поддерживает политику канцлера Германии Ангелы Меркель, но в интервью Breitbart он заявляет о симпатиях к австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу, идеологическому противнику Меркель по вопросу миграции, отмечает Washington Post.
В своем интервью Гренелл сказал, что относится к Курцу как к рок-звезде.
Уже после выхода интервью Гренелл оговорился в "Твиттере", что не оказывает поддержку каким-либо политикам, а лишь говорит о своих наблюдениях. "То, что мы сейчас видим, - это пробуждение молчаливого большинства, которое отрицает элиты и их [медийный] пузырь. Под руководством Трампа", - написал он.
Высказывания Гренелла нетипичны для высокопоставленных американских дипломатов, которым следует "уважать любую страну целиком и без предубеждений", а также вести себя как гость и уважать чужую культуру. Об этом говорится в кодексе поведения современно дипломата, разработанного в Госдепартаменте США.
Бывший посол США в Германии Джон Корнблум рассказал Би-би-си, что на самом деле какого-то особого дипломатического языка и лексикона, присущего послам, не существует, они используют любые языковые средства, которые соответствуют моменту и задачам. Корнблум отметил, что в Европе более серьезно относятся к словам дипломатов, чем в других странах мира, а также предположил, что американские дипломаты следуют риторике президента США Дональда Трампа.
Кто такой Ричард Гренелл?
Гренеллу 51 год, он наиболее известен по работе в ООН, где на протяжении всего президентского срока Джорджа Буша-младшего был пресс-секретарем официального представителя США в этой организации. Никто не занимал это пост дольше, чем Гренелл - целых семь лет.
После ухода с государственной службы Гренелл стал экспертом по внешнеполитическим вопросам, его публикации появлялись во многих американских и мировых изданиях - от "Аль-Джазиры" до CNN.
Гренелл числится штатным комментатором на телеканале Fox News. В 2012 году он пытался возобновить политическую карьеру, войдя в предвыборный штаб кандидата в президенты США Митта Ромни. Он был вынужден уйти из штаба из-за недовольства наиболее консервативных представителей Республиканской партии: им не нравилось, что Гренелл - открытый гей.
Президент США Дональд Трамп предложил назначить Гренелла послом в Берлине осенью 2017 года. На слушаниях по его кандидатуре в Сенате демократ Крис Мерфи выразил озабоченность, что новый посол будет заниматься политикой, и тогда Гренелл заверил его, что ничего подобного не произойдет.
Уже 8 мая, в свой первый день на посту посла, Ричард Гренелл написал в "Твиттере", что немецким компаниям стоит уйти из Ирана, потому что на них скажется выход США из соглашения по ядерной программе Тегерана.
Американский генерал советует не размещать баз США в Восточной Европе (6)
"Именно благодаря сплоченности своих членов НАТО —...
Расследование пожара в лондонской высотке: эвакуацию начали слишком поздно
Спустя год после смертоносного пожара в лондонской...
Посол США в Берлине поддержал правых. Германия требует объяснений (3)
Новый посол США в Германии Ричард Гренелл,...
Amnesty International возложила на США ответственность за гибель сотен мирных сирийцев (8)
По данным правозащитной организации Amnesty International , в 2017...
Проверка Савченко на полиграфе подтвердила подготовку теракта (7)
Судебно-психологическая экспертиза депутата Верховной...
TOP новостей
Новые радары: за что и как будут наказывать? (4)
Уже некоторое время в разных СМИ идут разговоры о...
Эксклюзивное интервью Моники Левински DELFI: я впервые узнала о своих литовских корнях
«Вы очень смелые, и вы не одни». Такую весть литовкам,...
В Литве СМИ могут приравнять к стратегическим предприятиям (14)
К владельцам средств массовой информации (СМИ) следует...
"Митинг у миграции": российские активисты должны будут покинуть Литву (53)
4 июня в сквере напротив здания Департамента Миграции в...
Владимир Кара-Мурза: в России перемены наступают быстро, мы должны быть к ним готовы (189)
"Мы не знаем, когда в России начнутся серьезные...