3 июня американский ультраконсервативный сайт Breitbart опубликовал небольшое интервью с Ричардом Гренеллом, в котором посол США в Берлине напрямую говорит, что одобряет деятельность консервативных политиков, в том числе нового канцлера Австрии Себастьяна Курца.

"Многие европейские консерваторы, которые связывались со мной, говорили, что они чувствует возрождение консервативного движения. Я совершенно точно хочу ободрить и придать сил другим консерваторам по всей Европе и их лидерам", - сказал Гринелл.

По его словам, именно сейчас консерваторы могут добиться победы, сфокусировавшись на улучшении жизни рабочего населения, так называемого молчаливого большинства.

Утром в понедельник, 4 июня, министерство иностранных дел Германии обратилось к Госдерпатаменту США с просьбой прояснить слова Гринелла, которые оставляют простор для интерпретации.

В своих прошлых интервью Гринелл говорил, что поддерживает политику канцлера Германии Ангелы Меркель, но в интервью Breitbart он заявляет о симпатиях к австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу, идеологическому противнику Меркель по вопросу миграции, отмечает Washington Post.

В своем интервью Гренелл сказал, что относится к Курцу как к рок-звезде.

Уже после выхода интервью Гренелл оговорился в "Твиттере", что не оказывает поддержку каким-либо политикам, а лишь говорит о своих наблюдениях. "То, что мы сейчас видим, - это пробуждение молчаливого большинства, которое отрицает элиты и их [медийный] пузырь. Под руководством Трампа", - написал он.

Высказывания Гренелла нетипичны для высокопоставленных американских дипломатов, которым следует "уважать любую страну целиком и без предубеждений", а также вести себя как гость и уважать чужую культуру. Об этом говорится в кодексе поведения современно дипломата, разработанного в Госдепартаменте США.

Бывший посол США в Германии Джон Корнблум рассказал Би-би-си, что на самом деле какого-то особого дипломатического языка и лексикона, присущего послам, не существует, они используют любые языковые средства, которые соответствуют моменту и задачам. Корнблум отметил, что в Европе более серьезно относятся к словам дипломатов, чем в других странах мира, а также предположил, что американские дипломаты следуют риторике президента США Дональда Трампа.

Кто такой Ричард Гренелл?

Гренеллу 51 год, он наиболее известен по работе в ООН, где на протяжении всего президентского срока Джорджа Буша-младшего был пресс-секретарем официального представителя США в этой организации. Никто не занимал это пост дольше, чем Гренелл - целых семь лет.

После ухода с государственной службы Гренелл стал экспертом по внешнеполитическим вопросам, его публикации появлялись во многих американских и мировых изданиях - от "Аль-Джазиры" до CNN.

Гренелл числится штатным комментатором на телеканале Fox News. В 2012 году он пытался возобновить политическую карьеру, войдя в предвыборный штаб кандидата в президенты США Митта Ромни. Он был вынужден уйти из штаба из-за недовольства наиболее консервативных представителей Республиканской партии: им не нравилось, что Гренелл - открытый гей.

Президент США Дональд Трамп предложил назначить Гренелла послом в Берлине осенью 2017 года. На слушаниях по его кандидатуре в Сенате демократ Крис Мерфи выразил озабоченность, что новый посол будет заниматься политикой, и тогда Гренелл заверил его, что ничего подобного не произойдет.

Уже 8 мая, в свой первый день на посту посла, Ричард Гренелл написал в "Твиттере", что немецким компаниям стоит уйти из Ирана, потому что на них скажется выход США из соглашения по ядерной программе Тегерана.