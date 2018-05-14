Посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов считает вопрос о возможном стремлении России повлиять на результаты выборов в следующий Сейм "фейком", а тех, кто поднимает подобную шумиху — людьми, пытающимися "списать на чужого дядю все свои неудачи, ошибки и провалы в социально-экономических делах". Такое заявление дипломат сделал в интервью газете Neatkarīgā rīta avīze.
© Jevgenijus Lukjanovas. Foto - latvia.mid.ru

"На этот раз списывают на Россию. И главная цель — снять с себя ответственность за то, что сами тут натворили", — пояснил Лукьянов. "Спросите у себя — кому именно это нужно?", — говорит он.

Лукьянов также отметил, что политиками и СМИ активно используются термины "советская власть", "унижения" и "оккупация", так как они вызывают у людей сильные чувства.

"И действительно — многое в советские времена было жестоким. Взять хотя бы депортации. Но сейчас все забыли — вернее, не хотят говорить — о том, что депортации носили классовый, идеологический характер. Репрессии не были направлены на латышский народ, они относились к определенной части латвийского общества", — подчеркнул посол.

Что касается нынешних отношений Латвии и России, то Лукьянов пояснил, что РФ не воспринимает Латвию как самостоятельного игрока на политической арене, а одного из исполнителей коллективной воли Евросоюза и НАТО.

"На данный момент международные отношения Латвии с внешним миром проходят через Брюссель. Через ЕС. Другого варианта нет. Что мы видим? Солидарную позицию ЕС по отношению к России. Не Латвия ввела санкции против России. Латвия выполняла солидарное решение Евросоюза", — говорит Лукьянов.

Поэтому, пояснил российский дипломат, отношения Латвии и России не будут рассматриваться как нечто отдельное от международного геополитического пасьянса. "Это самое мягкое, как я могу выразиться", — подчеркнул он. "У нас нет особой политики по отношению к Латвии. У нас есть политика по отношению к европейскому сообществу".

Латвия же, по его мнению, будет выполнять коллективные решения Евросоюза и Североатлантического альянса, так как "не способна вдруг заявить, что не принимает общую позицию ЕС и НАТО".

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